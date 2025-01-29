Главные ошибки при посадке картофеля - советы и инструкции дачникам

Выращивание картофеля. Фото: Pinterest

Во время выращивания картофеля необходимо придерживаться определенных технологий и правил. Некоторые неочевидные ошибки при выращивании испортят вам урожай корнеплода.

Новини.LIVE рассказывает о главных ошибках, которые нельзя допускать при выращивании картофеля.

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Ошибка №1

Выбирать мелкие клубни для посадки. Они еще недостаточно созрели, а потому не способны дать здоровый росток. Также не стоит выбирать для посадки деформированные или слишком большие клубни, ведь они могут быть зараженными болезнями и испортят ваш урожай.

Ошибка №2

Не стоит спешить с высадкой. Ваша цель вырастить картофель раньше соседей может закончиться провалом из-за заморозков. Подождите мая, когда почва прогреется до +15 градусов. Если вам все же хочется ранней картошечки, можно высадить несколько грядок и укрыть спанбондом.

Ошибка №3

При выборе семян лучше отдавайте предпочтение категориям элита или суперэлита. Также не забывайте вовремя менять посадочный материал, ведь даже самые лучшие семена с годами вырождаются. В посадочном материале накапливаются болезни, которыми болел картофель.

Сбор урожая картофеля. Фото: Pinterest

Ошибка №4

Чтобы получить щедрый урожай картофеля, стоит обязательно следить за качеством почвы. Опытные огородники советуют сеять сидераты, удобрять грядки и мульчировать посадки.

Ошибка №5

При посадке картофеля стоит соблюдать дистанцию. Сажайте клубни на расстоянии 40 см, а для высокорослых раскидистых сортов - 70 см. Расстояние можно немного уменьшить при посадке рассадой или ростками. Достаточное расстояние между грядками позволит клубням впитать все необходимые вещества.

Ранее мы рассказывали п'ять секретов для большого урожая картофеля. Также узнайте, какой сидерат увеличит урожай картофеля на 40%.