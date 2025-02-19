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Влітку з першим врожаєм — що посадити на городі в березні 2025

19 лютого 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Що треба посадити на городі в березні 2025, щоб отримати врожай влітку — поради дачникам
Людина, яка збирає листя шпинату на городі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

У березні всі городники починають потихеньку відкривати дачний сезон, щоб вирощувати на своїй ділянці овочі та фрукти. Щоб це не було марною справою, дізнайтеся, які рослини варто посадити на городі в перший весняний місяць.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Редиска

Цей овоч здатний витримувати холоди і дає врожай навіть тоді, коли надворі всього два градуса тепла, а ще він краще росте на легких, родючих ґрунтах. Якщо ви хочете регулярно збирати врожай, можете сіяти редиску кожні два-три тижні, але обов’язково постійно поливайте її, щоб вона не була гіркою.

Редиска
Вирощування редиски на городі. Фото: The Guardian

Морква

Якщо ви посієте ранні сорти моркви в березні, ви зможете зібрати врожай вже влітку. Але цей овоч любить рости під сонцем у пухкому і добре дренованому ґрунті. Перед посівом обов’язково замочіть насіння, щоб прискорити проростання, і підживіть ґрунт деревною золою, щоб зробити смак солодшим.

Морковь
Зібраний врожай моркви на городі. Фото: Pinterest

Буряк

Якщо ви посієте ранні сорти в березні, ви зможете зібрати перший врожай вже всередині літа. А ще буряк краще росте в родючому і пухкому ґрунті, але це не обов’язково.

Свекла
Врожай буряку на городі. Фото: Pinterest

Салат

Салат не потребує особливого догляду, а ще його можна садити через розсаду або одразу у відкритий ґрунт. Ця культура краще росте в родючому і добре зволоженому ґрунті і любить сонячні місця або там, де є половина тіні. Для регулярного збору врожаю салат можна сіяти кожні два тижні.

Салат
Процес вирощування салату на городі. Фото: Pixabay

Шпинат

Ця культура росте швидко, адже з моменту посадки вже за пару тижнів можна починати збирати перший врожай. Хоча шпинат може росте на абсолютно різних типах ґрунту, йому більше подобаються родючі та добре дреновані ґрунти. 

Шпинат
Кущ шпинату на городі. Фото: Pinterest

Що ще можна посадити на городі в березні

До списку рослин, які також можна посадити в березні, входять такі культури, як:

  • Цибуля-сіянка
  • Ярий часник
  • Рання картопля
  • Горох
  • Бруква і ріпа

Нагадаємо, ми писали про те, як можна продезінфікувати землю перед посівом розсади для кращого врожаю.

Раніше ми розповідали про те, що варто посадити біля огірків на городі для гарного врожаю. 

Також ми повідомляли про те, як можна виростити смачні баклажани без гіркоти.

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