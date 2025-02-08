Як вирощувати баклажани, щоб вони не були гіркими — поради дачникам

Дачник, який збирає врожай баклажанів на городі. Фото: скриншот з YouTube

Не секрет, що баклажани люблять тепло і потребують особливих умов догляду у процесі росту і розвитку, тому для гарного врожаю необхідно дбати про цей овоч. Досвідчені дачники пояснили, як вирощувати баклажани, щоб в них не було гіркоти.

Про це розповідає Better Homes&Gardens.

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Підготовка розсади

Насіння баклажанів потрібно сіяти за вісім-десять тижнів до останніх заморозків навесні у стерильний ґрунт, температура якого тримається на рівні 24-26 градусів тепла. Щойно ви помітите перші паростки, забезпечте баклажанам яскраве світло впродовж 12-14 годин на добу з денною температурою 21-24 градуси тепла і нічною – 18-20 градусів тепла.

І не забувайте помірно поливати, щоб не дати розсаді постраждати від надмірної кількості вологи.

Готова розсада баклажанів на столі. Фото: Decorexpro

Підготовка ґрунту і посадка

Баклажанам потрібен родючий і добре дренований ґрунт з рівнем кислотності від шести до шести з половиною. Перед посівом розсади підживіть цей ґрунт перепрілим гноєм або компостом, щоб покращити його якість і родючість.

Коли минуть заморозки і ґрунт прогріється до 15 градусів тепла, сійте баклажани на постійне місце на відстані в 45-60 сантиметрів одна від одної і 60-90 сантиметрів між рядами.

Догляд рослин

Дачники з досвідом наголошують, що баклажанам потрібен постійний полив, особливо у період цвітіння і формування плодів. До того ж, ґрунт повинен бути вологим, але без перезволоження. За три-чотири тижні після посадки розсади підживіть культуру комплексним мінеральним добривом і робіть це кожні чотири-шість тижнів впродовж періоду вегетації.

Обов’язково захищайте рослини від таких шкідників, як павутинні кліщі, попелиці та колорадські жуки, і від таких хвороб, як сіра гниль, фітофтороз і вертицильозне в’янення.

Процес поливу баклажанів на городі. Фото: Epic Gardening

Збір урожаю

Перші баклажани з'являються вже за 16-24 тижні після посіву насіння, але це залежить від того, який ви сорт посадити і в яких умовах вирощуєте овочі. Щойно баклажани будуть насиченого кольору з пружним м’якушем і глянцевою поверхнею, можете збирати врожай. Але встигніть це зробити своєчасно, щоб овоч не втратив смаку і не став гірким.

Нагадаємо, ми писали про те, коли садити баклажани на розсаду в лютому 2025 року.

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