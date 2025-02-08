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Как вырастить вкусные баклажаны без горечи — советы дачникам

8 февраля 2025 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Как выращивать баклажаны, чтобы они не были горькими — советы дачникам
Дачник, который собирает урожай баклажанов на огороде. Фото: скриншот с YouTube
Кристина Кучугурная - Редактор

Не секрет, что баклажаны любят тепло и требуют особых условий ухода в процессе роста и развития, поэтому для хорошего урожая необходимо заботиться об этом овоще. Опытные дачники объяснили, как выращивать баклажаны, чтобы в них не было горечи.

Об этом рассказывает Better Homes&Gardens.

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Подготовка рассады

Семена баклажанов нужно сеять за восемь-десять недель до последних заморозков весной в стерильный грунт, температура которого держится на уровне 24-26 градусов тепла. Как только вы заметите первые ростки, обеспечьте баклажанам яркий свет в течение 12-14 часов в сутки с дневной температурой 21-24 градуса тепла и ночной — 18-20 градусов тепла.

И не забывайте умеренно поливать, чтобы не дать рассаде пострадать от чрезмерного количества влаги.

Рассада баклажанов
Готовая рассада баклажанов на столе. Фото: Decorexpro

Подготовка почвы и посадка почвы

Баклажанам нужен плодородный и хорошо дренированный грунт с уровнем кислотности от шести до шести с половиной. Перед посевом рассады подкормите эту почву перепревшим навозом или компостом, чтобы улучшить ее качество и плодородие.

Когда пройдут заморозки и почва прогреется до 15 градусов тепла, сейте баклажаны на постоянное место на расстоянии в 45-60 сантиметров друг от друга и 60-90 сантиметров между рядами.

Уход за растениями

Дачники с опытом отмечают, что баклажанам нужен постоянный полив, особенно в период цветения и формирования плодов. К тому же, почва должна быть влажной, но без переувлажнения. Через три-четыре недели после посадки рассады подкормите культуру комплексным минеральным удобрением и делайте это каждые четыре-шесть недель в течение периода вегетации.

Обязательно защищайте растения от таких вредителей, как паутинные клещи, тля и колорадские жуки, и от таких болезней, как серая гниль, фитофтороз и вертициллезное увядание.

Полив баклажанов
Процесс полива баклажанов на огороде. Фото: Epic Gardening

Сбор урожая

Первые баклажаны появляются уже через 16-24 недели после посева семян, но это зависит от того, какой вы сорт посадить и в каких условиях выращиваете овощи. Как только баклажаны будут насыщенного цвета с упругой мякотью и глянцевой поверхностью, можете собирать урожай. Но успейте это сделать своевременно, чтобы овощ не потерял вкус и не стал горьким.

Напомним, мы писали о том, когда сажать баклажаны на рассаду в феврале 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие растения можно посадить на огороде после баклажанов.

Также мы сообщали о том, что категорически нельзя сажать после баклажанов.

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