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Що посадити на городі там, де росли баклажани — поради

30 січня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Що потрібно посадити після баклажанів на їхнє місце на городі — корисні поради дачникам
Людина, яка збирає врожай баклажанів на городі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

У процесі вирощування тієї чи іншої культури на городі важливо дотримуватися правильної сівозміни. Досвідчені дачники розповіли, що варто посадити на ділянці, де торік росли баклажани, щоб зібрати великий врожай на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Від сівозміни на городі залежить не лише рівень врожайності рослин, а й якість родючого шару ґрунта. Якщо ви не будете дотримуватися цього правила, вам доведеться потім рятувати свої рослини від захворювань і шкідників, а ґрунт — відновлювати. 

Тому досвідчені дачники пояснили, які культури варто посадити на ділянці, де минулого року у вас росли баклажани.

Баклажаны
Врожай стиглих баклажанів на рослині. Фото: Decorexpro

Як отримати гарний врожай баклажанів

Дачники з досвідом категорично не радять висаджувати після баклажанів на городі такі овочі, як:

  • Помідори
  • Перець
  • Картопля

До того ж баклажанам потрібні відповідні умови температури, щоб вони гарно плодоносили, але водночас ці овочі не дуже виснажують ґрунт. Однак, щоб зібрати гарний врожай баклажанів на старому місці, необхідно заздалегідь підживити ґрунт відповідними добривами. 

Що варто садити після баклажанів на городі 

Щоб отримати гарний врожай на городі, на місці, де у вас торік росли баклажани, варто посадити такі культури, як:

  • Часник
  • Цибуля
  • Гарбузові
  • Шпинат
  • Петрушка
  • Кріп
  • Кінза
  • Редиска
  • Буряк
  • Редька
  • Морква
Растения баклажанов
Баклажани на ранніх етапах росту. Фото: Pinterest

Що не варто садити після баклажанів

Оскільки баклажани — це представники сімейства пасльонових, після них не варто садити з числа цих культур. Справа в тому, що колорадський жук із задоволенням їсть як баклажани, так і картоплю з помідорами, тому краще не садити останні два овоча після "синеньких".

Нагадаємо, ми писали прот те, які рослини не можна садити біля баклажанів на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно потрібно поливати баклажани на городі. 

Також ми повідомляли про те, чому варто садити баклажани в теплиці.

овочі рослини поради город баклажан

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