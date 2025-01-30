Что нужно посадить после баклажанов на их место на огороде — полезные советы дачникам

Человек, который собирает урожай баклажанов на огороде. Фото: Pinterest

В процессе выращивания той или иной культуры на огороде важно придерживаться правильного севооборота. Опытные дачники рассказали, что стоит посадить на участке, где в прошлом году росли баклажаны, чтобы собрать большой урожай на огороде.

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От севооборота на огороде зависит не только уровень урожайности растений, но и качество плодородного слоя почвы. Если вы не будете придерживаться этого правила, вам придется потом спасать свои растения от заболеваний и вредителей, а почву — восстанавливать.

Поэтому опытные дачники объяснили, какие культуры стоит посадить на участке, где в прошлом году у вас росли баклажаны.

Урожай спелых баклажанов на растении. Фото: Decorexpro

Как получить хороший урожай баклажанов

Дачники с опытом категорически не советуют высаживать после баклажанов на огороде такие овощи, как

Помидоры

Перец

Картофель

К тому же баклажанам нужны соответствующие условия температуры, чтобы они хорошо плодоносили, но, в то же время, эти овощи не очень истощают почву. Однако, чтобы собрать хороший урожай баклажанов на старом месте, необходимо заранее подкормить почву соответствующими удобрениями.

Что стоит сажать после баклажанов на огороде

Чтобы получить хороший урожай на огороде, на месте, где у вас в прошлом году росли баклажаны, стоит посадить такие культуры, как:

Чеснок

Лук

Тыквенные

Шпинат

Петрушка

Укроп

Кинза

Редиска

Буряк

Редька

Морковь

Баклажаны на ранних этапах роста. Фото: Pinterest

Что не стоит сажать после баклажанов

Поскольку баклажаны — это представители семейства пасленовых, после них не стоит сажать из числа этих культур. Дело в том, что колорадский жук с удовольствием ест как баклажаны, так и картофель с помидорами, поэтому лучше не сажать последние два овоща после "синеньких".

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