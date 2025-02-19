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Летом с первым урожаем — что посадить на огороде в марте 2025

19 февраля 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Что надо посадить на огороде в марте 2025, чтобы получить урожай летом — советы дачникам
Человек, который собирает листья шпината на огороде. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

В марте все огородники начинают потихоньку открывать дачный сезон, чтобы выращивать на своем участке овощи и фрукты. Чтобы это не было бесполезным делом, узнайте, какие растения стоит посадить на огороде в первый весенний месяц.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Редиска

Этот овощ способен выдерживать холода и дает урожай даже тогда, когда на улице всего два градуса тепла, а еще он лучше растет на легких, плодородных почвах. Если вы хотите регулярно собирать урожай, можете сеять редиску каждые две-три недели, но обязательно постоянно поливайте ее, чтобы она не была горькой.

Редиска
Выращивание редиски на огороде. Фото: The Guardian

Морковь

Если вы посеете ранние сорта моркови в марте, вы сможете собрать урожай уже летом. Но этот овощ любит расти под солнцем в рыхлой и хорошо дренированной почве. Перед посевом обязательно замочите семена, чтобы ускорить прорастание, и подкормите почву древесной золой, чтобы сделать вкус слаще.

Морковь
Собранный урожай моркови на огороде. Фото: Pinterest

Свекла

Если вы посеете ранние сорта в марте, вы сможете собрать первый урожай уже в середине лета. А еще свекла лучше растет в плодородной и рыхлой почве, но это не обязательно.

Свекла
Урожай свеклы на огороде. Фото: Pinterest

Салат

Салат не требует особого ухода, а еще его можно сажать через рассаду или сразу в открытый грунт. Эта культура лучше растет в плодородной и хорошо увлажненной почве и любит солнечные места или там, где есть половина тени. Для регулярного сбора урожая салат можно сеять каждые две недели.

Салат
Процесс выращивания салата на огороде. Фото: Pixabay

Шпинат

Эта культура растет быстро, ведь с момента посадки уже через пару недель можно начинать собирать первый урожай. Хотя шпинат может расти на совершенно разных типах почвы, ему больше нравятся плодородные и хорошо дренированные почвы.

Шпинат
Куст шпината на огороде. Фото: Pinterest

Что еще можно посадить на огороде в марте

В список растений, которые также можно посадить в марте, входят такие культуры, как:

  • Лук-севок
  • Яровой чеснок
  • Ранний картофель
  • Горох
  • Брюква и репа

Напомним, мы писали о том, как можно продезинфицировать землю перед посевом рассады для лучшего урожая.

Ранее мы рассказывали о том, что стоит посадить возле огурцов на огороде для хорошего урожая.

Также мы сообщали о том, как можно вырастить вкусные баклажаны без горечи.

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