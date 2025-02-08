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Що садити біля огірків на городі для великого врожаю — поради

8 лютого 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Що треба посадити біля огірків на городі, щоб збільшити врожай на 20% — поради дачникам
Людина, яка збирає врожай огірків у теплиці. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен дачник знає, що огірки вміють уживатися поруч із багатьма культурами, але є ті, які вважаються для них ідеальними "сусідами". Ми розповідаємо, які рослини варто посадити на одній ділянці з огірками, щоб виростити великі та смачні овочі на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Кукурудза

Ця культура вважається ідеальною для посадки біля огірків на городі, адже завдяки кукурудзі, особливо сортам, які виростають високими, на грядці з огірками створюється особливий мікроклімат. Він, у свою чергу, здатний збільшити врожай огірків на 20%.

Кукуруза
Вирощена кукурудза на городі. Фото: Pinterest

Соняшник

Представник сімейства айстрових стане гарною природною опорою для огірків на городі. Соняшник виконуватиме роль шпалерів і захистить зелений овоч від прямих сонячних променів, які можуть залишити опіки на листях рослини.

До того ж завдяки соняшнику до ґрунту, де ростуть огірки, потрапляє велика кількість цинку і заліза, які необхідні овочам для гарного росту і розвитку. В результаті ви не тільки зберете щедрий врожай огірків, а й отримаєте смачне домашнє насіння.

Подсолнухи
Кілька соняшників у полі. Фото: Freepik

Бобові культури

Поруч із огірками можна посадити кілька кущів квасолі або гороху, причому, зробити це можна як біля посівів, так і по периметру грядки, де у вас ростуть овочі. Справа в тому, що бобові рослини наділяють ґрунт корисним азотом.

Але запам’ятайте, що в осінню пору року не треба висмикувати кущі бобових культур із землі. Варто лише зрізати їх, щоб в землі залишилися бульбочки, які містять азот. Ці бульбочки вважаються ефективним добривом для ґрунту.

Горох
Врожай гороха на городі. Фото: Pixabay

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не варто садити після огірків на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як можна зменшити кількість "пустоцвітів" на огірках. 

Також ми повідомляли про те, коли і як правильно поливати огірки для гарного врожаю.

овочі рослини культура поради город огірки

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