Що треба посадити біля огірків на городі, щоб збільшити врожай на 20% — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай огірків у теплиці. Фото: Freepik

Кожен дачник знає, що огірки вміють уживатися поруч із багатьма культурами, але є ті, які вважаються для них ідеальними "сусідами". Ми розповідаємо, які рослини варто посадити на одній ділянці з огірками, щоб виростити великі та смачні овочі на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Кукурудза

Ця культура вважається ідеальною для посадки біля огірків на городі, адже завдяки кукурудзі, особливо сортам, які виростають високими, на грядці з огірками створюється особливий мікроклімат. Він, у свою чергу, здатний збільшити врожай огірків на 20%.

Вирощена кукурудза на городі. Фото: Pinterest

Соняшник

Представник сімейства айстрових стане гарною природною опорою для огірків на городі. Соняшник виконуватиме роль шпалерів і захистить зелений овоч від прямих сонячних променів, які можуть залишити опіки на листях рослини.

До того ж завдяки соняшнику до ґрунту, де ростуть огірки, потрапляє велика кількість цинку і заліза, які необхідні овочам для гарного росту і розвитку. В результаті ви не тільки зберете щедрий врожай огірків, а й отримаєте смачне домашнє насіння.

Кілька соняшників у полі. Фото: Freepik

Бобові культури

Поруч із огірками можна посадити кілька кущів квасолі або гороху, причому, зробити це можна як біля посівів, так і по периметру грядки, де у вас ростуть овочі. Справа в тому, що бобові рослини наділяють ґрунт корисним азотом.

Але запам’ятайте, що в осінню пору року не треба висмикувати кущі бобових культур із землі. Варто лише зрізати їх, щоб в землі залишилися бульбочки, які містять азот. Ці бульбочки вважаються ефективним добривом для ґрунту.

Врожай гороха на городі. Фото: Pixabay

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не варто садити після огірків на городі.

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