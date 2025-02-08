Что надо посадить возле огурцов на огороде, чтобы увеличить урожай на 20% — советы дачникам

Человек, который собирает урожай огурцов в теплице. Фото: Freepik

Каждый дачник знает, что огурцы умеют уживаться рядом со многими культурами, но есть те, которые считаются для них идеальными "соседями". Мы рассказываем, какие растения стоит посадить на одном участке с огурцами, чтобы вырастить большие и вкусные овощи на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Кукуруза

Эта культура считается идеальной для посадки возле огурцов на огороде, ведь благодаря кукурузе, особенно сортам, которые вырастают высокими, на грядке с огурцами создается особый микроклимат. Он, в свою очередь, способен увеличить урожай огурцов на 20%.

Выращенная кукуруза на огороде. Фото: Pinterest

Подсолнух

Представитель семейства астровых станет хорошей естественной опорой для огурцов на огороде. Подсолнух будет выполнять роль обоев и защитит зеленый овощ от прямых солнечных лучей, которые могут оставить ожоги на листьях растения.

К тому же, благодаря подсолнуху в почву, где растут огурцы, попадает большое количество цинка и железа, которые необходимы овощам для хорошего роста и развития. В результате вы не только соберете щедрый урожай огурцов, но и получите вкусные домашние семечки.

Несколько подсолнухов в поле. Фото: Freepik

Бобовые культуры

Рядом с огурцами можно посадить несколько кустов фасоли или гороха, причем, сделать это можно как возле посевов, так и по периметру грядки, где у вас растут овощи. Дело в том, что бобовые растения наделяют почву полезным азотом.

Но запомните, что в осеннее время года не надо выдергивать кусты бобовых культур из земли. Стоит лишь срезать их, чтобы в земле остались клубеньки, которые содержат азот. Эти клубеньки считаются эффективным удобрением для почвы.

Урожай гороха на огороде. Фото: Pixabay

Напомним, мы писали о том, что категорически не стоит сажать после огурцов на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как можно уменьшить количество "пустоцветов" на огурцах.

Также мы сообщали о том, когда и как правильно поливать огурцы для хорошего урожая.