Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Что садить возле огурцов на огороде для большого урожая — советы arrow

Что садить возле огурцов на огороде для большого урожая — советы

8 февраля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Что надо посадить возле огурцов на огороде, чтобы увеличить урожай на 20% — советы дачникам
Человек, который собирает урожай огурцов в теплице. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждый дачник знает, что огурцы умеют уживаться рядом со многими культурами, но есть те, которые считаются для них идеальными "соседями". Мы рассказываем, какие растения стоит посадить на одном участке с огурцами, чтобы вырастить большие и вкусные овощи на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Что лучше сажать рядом с огурцами на огороде

Кукуруза

Эта культура считается идеальной для посадки возле огурцов на огороде, ведь благодаря кукурузе, особенно сортам, которые вырастают высокими, на грядке с огурцами создается особый микроклимат. Он, в свою очередь, способен увеличить урожай огурцов на 20%.

Кукуруза
Выращенная кукуруза на огороде. Фото: Pinterest

Подсолнух

Представитель семейства астровых станет хорошей естественной опорой для огурцов на огороде. Подсолнух будет выполнять роль обоев и защитит зеленый овощ от прямых солнечных лучей, которые могут оставить ожоги на листьях растения.

К тому же, благодаря подсолнуху в почву, где растут огурцы, попадает большое количество цинка и железа, которые необходимы овощам для хорошего роста и развития. В результате вы не только соберете щедрый урожай огурцов, но и получите вкусные домашние семечки.

Подсолнухи
Несколько подсолнухов в поле. Фото: Freepik

Бобовые культуры

Рядом с огурцами можно посадить несколько кустов фасоли или гороха, причем, сделать это можно как возле посевов, так и по периметру грядки, где у вас растут овощи. Дело в том, что бобовые растения наделяют почву полезным азотом.

Но запомните, что в осеннее время года не надо выдергивать кусты бобовых культур из земли. Стоит лишь срезать их, чтобы в земле остались клубеньки, которые содержат азот. Эти клубеньки считаются эффективным удобрением для почвы.

Горох
Урожай гороха на огороде. Фото: Pixabay

Напомним, мы писали о том, что категорически не стоит сажать после огурцов на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как можно уменьшить количество "пустоцветов" на огурцах.

Также мы сообщали о том, когда и как правильно поливать огурцы для хорошего урожая.

овощи растения культура советы огород огурцы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:04 Одессит дважды проигнорировал повестку в ТЦК — как наказали

21:50 Зеленский показал представителю НАТО дальнобойное оружие Украины

21:36 Масштабный сбой произошел в Дії во время голосования на Нацотборе

21:28 Стартовало голосование за победителя Нацотбора — как голосовать

21:26 В Киеве прогремели мощные взрывы — что известно

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:07 Шахтер представил новичка за 20 млн евро

21:00 Сырский обсудил ситуацию на фронте з адмиралом НАТО

20:49 Графики света в Одессе — чего ждать в воскресенье

20:37 Выпускница КНУКиИ обвинила Поплавского в домогательствах — детали

20:08 Главные ловушки при покупке квартиры — как не потерять деньги

22:04 Одессит дважды проигнорировал повестку в ТЦК — как наказали

21:50 Зеленский показал представителю НАТО дальнобойное оружие Украины

21:36 Масштабный сбой произошел в Дії во время голосования на Нацотборе

21:28 Стартовало голосование за победителя Нацотбора — как голосовать

21:26 В Киеве прогремели мощные взрывы — что известно

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:07 Шахтер представил новичка за 20 млн евро

21:00 Сырский обсудил ситуацию на фронте з адмиралом НАТО

20:49 Графики света в Одессе — чего ждать в воскресенье

20:37 Выпускница КНУКиИ обвинила Поплавского в домогательствах — детали

20:08 Главные ловушки при покупке квартиры — как не потерять деньги

14:20 Война за ресурсы — где самые дорогие полезные ископаемые Украины

06:40 Цены цветных металлов в феврале — обновленная стоимость алюминия

7 февраля 2025

06:52 Зумер два метра ростом — чем живет младший сын Трампа

06:42 Налоги в Европе — где выгоднее жить и вести бизнес

06:40 Новые цены на медь — стоимость цветных металлов в феврале

06:30 Цены на пшеницу снова растут — новая стоимость зерна в феврале

06:03 Коммунальные услуги во Франции — сколько стоит европейская зима

6 февраля 2025

06:40 Цены на чермет в феврале — новые тарифы на лом в Украине

06:33 Ограничения на денежные переводы — одесситы об их необходимости

06:15 Дефицит и импорт газа зимой — что происходит в ГТС Украины

Text

02:12 Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году

7 февраля 2025
Text

21:00 Что скрывает Красный Крест о пленных — выпуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвал количество украинских детей за границей

Text

17:50 Зеленский внезапно уволил Мойсюка — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Юрист объяснил, возможна ли мобилизация после военного положения

Text

13:02 Киев поговорил с Вашингтоном о переговорах — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:35 Юрист объяснил, надо ли упоминать преступления РФ на переговорах

Text

08:00 Новый мирный план США для Украины — эфир Ранок.LIVE

Text

05:45 Что скрывает Красный Крест — расследование "Наша справа"

Text

02:02 Рада не давала добро на достройку блоков на ХАЭС — депутат Гриб

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:02 На экране смартфона появилась буква "E" — что это и как исправить

29 января 2025

11:18 Что будет, если вставить флешку в зарядку для смартфона

6 февраля 2025

06:03 Самая вкусная каша в мире — мало кто знает этот рецепт

2 февраля 2025

06:35 Почему украинцы могут потерять последнее жилье в 2025 — 4 причины

14:30 Тысяча Зеленского — кого из украинцев заставят вернуть выплату

29 января 2025

12:27 Новый салат с пекинской капустой — полезное сочетание продуктов

27 января 2025

21:22 Ляшко спустя три года появился на публике и упрекнул украинцев

1 февраля 2025

12:11 Любимый "девчачий" салат — попробуйте приготовить, очень вкусно

30 января 2025

06:02 Мошеннические звонки — не отвечайте на номера с этими цифрами

27 января 2025

18:20 Бесплатный проезд для украинок 60+ — где действуют льготы в 2025