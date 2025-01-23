Правила поливу огірків - як та коли це робити для хорошого врожаю

Полив огірків. Фото: Freepik

Полив огірків, на перший погляд, здається простою справою, однак тут також варто дотримуватися певних правил. Неправильний підхід може серйозно нашкодити вашому врожаю.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як забезпечити огіркам гарний та якісний полив.

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Як правильно поливати огірки

Поливати огірки потрібно лише відстояною водою, яка прогріта до температури не нижче +25 °C. Тепла вода краще насичує рослину, а її надлишок легко випаровується. А ось використання холодної води для поливу може стати причиною хвороб і скидання зав'язків.

Поливати огірки слід під корінь, уникаючи попадання води на кореневу шийку, щоб не викликати загнивання. Лийте воду тонкою цівкою, аби уникнути розмивання ґрунту й пошкодження кореневої системи.

А ось поливати огірки зі шлангу не рекомендується, адже сильний потік води може нашкодити рослинам. Кореневий полив можна чергувати з дощуванням, особливо в теплу та похмуру погоду.

Коли краще поливати огірки

Варто пам'ятати, що режим поливу змінюється залежно від етапу розвитку рослини:

До цвітіння. Полив здійснюють двічі на тиждень, витрачаючи 4-5 літрів води на 1 кв.м. Якщо йдуть дощі, цього може бути достатньо.

Під час зростання та плодоношення. Полив проводять раз на п'ять днів, використовуючи ту ж кількість води.

Період формування плодів. Поливати огірки слід тричі на тиждень, збільшуючи норму води до 8-12 літрів на 1 кв.м.

З середини серпня. Частоту поливу скорочують до одного разу на 10 днів із витратою 3-4 літри води на 1 кв.м.

Також варто звернути увагу на погоду, щоб не нашкодити рослині під час поливу.

У теплі дні поливати огірки краще рано-вранці або ввечері, щоб уникнути опіків на листі, які можуть виникнути через сонячні промені на краплях води.

У спеку листя огірків має встигнути висохнути до настання активного сонця.

У похмуру погоду поливати огірки можна в будь-який час доби. Однак будьте уважні та не переливайте рослину, щоб уникнути загнивання.

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