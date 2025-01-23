Правила полива огурцов - как и когда это делать для хорошего урожая

Полив огурцов. Фото: Freepik

Полив огурцов, на первый взгляд, кажется простым делом, однако здесь также стоит придерживаться определенных правил. Неправильный подход может серьезно навредить вашему урожаю.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как обеспечить огурцам хороший и качественный полив.

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Как правильно поливать огурцы

Поливать огурцы нужно только отстоянной водой, прогретой до температуры не ниже +25 °C. Теплая вода лучше насыщает растение, а ее избыток легко испаряется. А вот использование холодной воды для полива может стать причиной болезней и сбрасывания завязей.

Поливать огурцы следует под корень, избегая попадания воды на корневую шейку, чтобы не вызвать загнивание. Лейте воду тонкой струйкой, чтобы избежать размывания почвы и повреждения корневой системы.

А вот поливать огурцы из шланга не рекомендуется, ведь сильный поток воды может навредить растениям. Корневой полив можно чередовать с дождеванием, особенно в теплую и пасмурную погоду.

Когда лучше поливать огурцы

Стоит помнить, что режим полива меняется в зависимости от этапа развития растения:

До цветения. Полив осуществляют дважды в неделю, расходуя 4-5 литров воды на 1 кв.м. Если идут дожди, этого может быть достаточно. Во время роста и плодоношения. Полив проводят раз в пять дней, используя то же количество воды. Период формирования плодов. Поливать огурцы следует трижды в неделю, увеличивая норму воды до 8-12 литров на 1 кв.м.

С середины августа. Частоту полива сокращают до одного раза в 10 дней с расходом 3-4 литра воды на 1 кв.м.

Также стоит обратить внимание на погоду, чтобы не навредить растению во время полива.

В теплые дни поливать огурцы лучше рано утром или вечером, чтобы избежать ожогов на листьях, которые могут возникнуть из-за солнечных лучей на каплях воды.

В жару листья огурцов должны успеть высохнуть до наступления активного солнца.

В пасмурную погоду поливать огурцы можно в любое время суток. Однако будьте внимательны и не переливайте растение, чтобы избежать загнивания.

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