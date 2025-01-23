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Как и когда поливать огурцы — советы для удачного урожая

23 января 2025 02:45
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Правила полива огурцов - как и когда это делать для хорошего урожая
Полив огурцов. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Полив огурцов, на первый взгляд, кажется простым делом, однако здесь также стоит придерживаться определенных правил. Неправильный подход может серьезно навредить вашему урожаю.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как обеспечить огурцам хороший и качественный полив.

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Как правильно поливать огурцы

Поливать огурцы нужно только отстоянной водой, прогретой до температуры не ниже +25 °C. Теплая вода лучше насыщает растение, а ее избыток легко испаряется. А вот использование холодной воды для полива может стать причиной болезней и сбрасывания завязей.

Поливать огурцы следует под корень, избегая попадания воды на корневую шейку, чтобы не вызвать загнивание. Лейте воду тонкой струйкой, чтобы избежать размывания почвы и повреждения корневой системы.

А вот поливать огурцы из шланга не рекомендуется, ведь сильный поток воды может навредить растениям. Корневой полив можно чередовать с дождеванием, особенно в теплую и пасмурную погоду.

Когда лучше поливать огурцы

Стоит помнить, что режим полива меняется в зависимости от этапа развития растения:

  • До цветения. Полив осуществляют дважды в неделю, расходуя 4-5 литров воды на 1 кв.м. Если идут дожди, этого может быть достаточно. Во время роста и плодоношения. Полив проводят раз в пять дней, используя то же количество воды. Период формирования плодов. Поливать огурцы следует трижды в неделю, увеличивая норму воды до 8-12 литров на 1 кв.м.
  • С середины августа. Частоту полива сокращают до одного раза в 10 дней с расходом 3-4 литра воды на 1 кв.м.

Также стоит обратить внимание на погоду, чтобы не навредить растению во время полива.

  • В теплые дни поливать огурцы лучше рано утром или вечером, чтобы избежать ожогов на листьях, которые могут возникнуть из-за солнечных лучей на каплях воды.
  • В жару листья огурцов должны успеть высохнуть до наступления активного солнца.
  • В пасмурную погоду поливать огурцы можно в любое время суток. Однако будьте внимательны и не переливайте растение, чтобы избежать загнивания.

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11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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