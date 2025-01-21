Що не можна підживлювати кропивою — список рослин, поради дачникам

Людина, яка показує зібрану кропиву в руці. Фото: Alamy

Дачники, які не використовують на своєму городі хімічні препарати, часто користуються зеленими добривами із вмістом кропиви, але не завжди це можна робити. Дізнайтеся, які рослини в жодному разі не можна підживлювати такими добривами.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Не секрет, що кропива — це легкодоступна рослина, яку дуже часто можна зустріти в тіні під парканом. Тому багато дачників зривають її, дрібно рубають і готують з неї ефективне добриво. Але мало хто знає, що далеко не всі рослини відчувають "полегшення" у процесі підживлення кропивою.

Ми розповідаємо, яким городнім рослинам не потрібно підживлення з кропиви, адже таке зелене добриво змушує надземні частини культур розвиватися, а їм це не потрібно.

Людина, яка нарізає кропиву на столі. Фото: Decorexpro

Рослини, які не варто підживлювати кропивою

До переліку рослин, яким не потрібен надмірний розвиток надземної частини, а тому не потрібне добриво з кропиви, входять такі культури, як:

Картопля

Селера

Морква

Буряк

Дайкон

Редиска

Ріпа

Крім цих культур, кропива погано впливає і на бобові, зокрема, на квасолю і горох, а ще на цибулю і часник. Справа в тому, що останнім не потрібно нарощування зеленої маси, адже весь акцент йде саме на кореневу систему цих рослин.

Приготування добрива з кропиви. Фото: Decorexpro

Коли треба підживлювати рослини кропивою

Що стосується інших культур, то вони позитивно "відгукуються" на зелене добриво, в якому основним компонентом є кропива. Але підживлювати цим добривом краще навесні або на початку літа, коли на городніх рослинах ще не почали формуватися, а, тим паче, дозрівати, плоди.

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