Что нельзя подкармливать крапивой — список растений, советы дачникам

Никогда не подпитывайте эти растения крапивой — почему это опасно
Дачники, которые не используют на своем огороде химические препараты, часто пользуются зелеными удобрениями с содержанием крапивы, но не всегда это можно делать. Узнайте, какие растения ни в коем случае нельзя подкармливать такими удобрениями.
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Не секрет, что крапива — это легкодоступное растение, которое очень часто можно встретить в тени под забором. Поэтому многие дачники срывают ее, мелко рубят и готовят из нее эффективное удобрение. Но мало кто знает, что далеко не все растения испытывают "облегчение" в процессе подкормки крапивой.
Мы рассказываем, каким огородным растениям не нужна подкормка из крапивы, ведь такое зеленое удобрение заставляет надземные части культур развиваться, а им это не нужно.
Растения, которые не стоит подпитывать крапивой
В перечень растений, которым не требуется чрезмерное развитие надземной части, а потому не нужно удобрение из крапивы, входят такие культуры, как:
- Картофель
- Селера
- Морковь
- Буряк
- Дайкон
- Редиска
- Репа
Кропива плохо влияет и на бобовые, в частности, на фасоль и горох, а еще на лук и чеснок. Дело в том, что последним не нужно наращивание зеленой массы, ведь весь акцент идет именно на корневую систему этих растений.
Когда надо подкармливать растения крапивой
Что касается других культур, то они положительно "отзываются" на зеленое удобрение, в котором основным компонентом является крапива. Но подкармливать этим удобрением лучше весной или в начале лета, когда на огородных растениях еще не начали формироваться, а, тем более, созревать, плоды.
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