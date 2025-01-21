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Никогда не подпитывайте эти растения крапивой — почему это опасно

21 января 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Что нельзя подкармливать крапивой — список растений, советы дачникам
Человек, который показывает собранную крапиву в руке. Фото: Alamy
Кристина Кучугурная - Редактор

Дачники, которые не используют на своем огороде химические препараты, часто пользуются зелеными удобрениями с содержанием крапивы, но не всегда это можно делать. Узнайте, какие растения ни в коем случае нельзя подкармливать такими удобрениями.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Не секрет, что крапива — это легкодоступное растение, которое очень часто можно встретить в тени под забором. Поэтому многие дачники срывают ее, мелко рубят и готовят из нее эффективное удобрение. Но мало кто знает, что далеко не все растения испытывают "облегчение" в процессе подкормки крапивой.

Мы рассказываем, каким огородным растениям не нужна подкормка из крапивы, ведь такое зеленое удобрение заставляет надземные части культур развиваться, а им это не нужно.

Нарезание крапивы
Человек, который нарезает крапиву на столе. Фото: Decorexpro

Растения, которые не стоит подпитывать крапивой

В перечень растений, которым не требуется чрезмерное развитие надземной части, а потому не нужно удобрение из крапивы, входят такие культуры, как:

  • Картофель
  • Селера
  • Морковь
  • Буряк
  • Дайкон
  • Редиска
  • Репа

Кропива плохо влияет и на бобовые, в частности, на фасоль и горох, а еще на лук и чеснок. Дело в том, что последним не нужно наращивание зеленой массы, ведь весь акцент идет именно на корневую систему этих растений.

Крапива
Приготовление удобрения из крапивы. Фото: Decorexpro

Когда надо подкармливать растения крапивой

Что касается других культур, то они положительно "отзываются" на зеленое удобрение, в котором основным компонентом является крапива. Но подкармливать этим удобрением лучше весной или в начале лета, когда на огородных растениях еще не начали формироваться, а, тем более, созревать, плоды.

Напомним, мы писали о том, как можно увеличить урожай капусты с помощью обычной крапивы.

Ранее мы рассказывали о том, почему лучше не удалять крапиву на огороде.

Также мы сообщали о том, какие растения нельзя подкармливать древесной золой.

растения культура советы огород запреты крапива

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