Чому огірки з помідорами не зав'язуються — що робити, поради дачникам

Помідори з огірками і зав'язь на рослині. Фото: колаж Новини.LIVE

У деяких дачників інколи буває так, що огірки з помідорами не зав’язуються, і цьому є пояснення. Ми розповідаємо, чому ці популярні овочі втрачають зав’язь і що потрібно робити з цими рослинами, щоб вони знову зав’язалися.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Недостатня кількість запилювачів

Можливо ваші огірки з помідорами не зав’язуються через те, що їм не вистачає запилювачів, особливо, якщо вони ростуть у теплицях. Щоб це виправити, можете самостійно перенести пилок з однієї квітки на іншу — для цього візьміть ватну паличку або пензлик і обережно торкніться середини квітки, після чого перемістіть пилок на іншу.

Самостійне запилення огірків пензликом. Фото: Decorexpro

Неправильний полив

Справа в тому, що огірки з помідорами дуже чутливі до змін рівня вологості. Дефіцит води в ґрунті або надмірне перезволоження може призвести до поганого розвитку плодів. Тому щоб цього не сталося, регулярно поливайте свої овочі, особливо, коли вони квітнуть і формують зав’язь.

Різкі зміни температури

Помідори і огірки люблять тепло, але в них є власні оптимальні межі температури. Справа в тому, що дуже висока або дуже низька температура може не дати овочам нормально зав’язуватися. Тому обов’язково стежте за температурним режимом, особливо, якщо огірки з помідорами ростуть у теплиці, або за погодою, якщо вони у відкритому ґрунті.

Огірки з помідорами на городі. Фото: Tomathouse

Відсутність або погане підживлення

Щоб огірки з помідорами зав’язувалися, їм потрібно регулярне підживлення добривами із вмістом фосфору і калію. Ці елементи покращують не лише ріст рослин, а й якість плодів.

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