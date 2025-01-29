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Помідори з огірками не зав'язуються — чому і що робити

29 січня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Чому огірки з помідорами не зав'язуються — що робити, поради дачникам
Помідори з огірками і зав'язь на рослині. Фото: колаж Новини.LIVE
Христина Кучугурна - Редактор

У деяких дачників інколи буває так, що огірки з помідорами не зав’язуються, і цьому є пояснення. Ми розповідаємо, чому ці популярні овочі втрачають зав’язь і що потрібно робити з цими рослинами, щоб вони знову зав’язалися.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Недостатня кількість запилювачів

Можливо ваші огірки з помідорами не зав’язуються через те, що їм не вистачає запилювачів, особливо, якщо вони ростуть у теплицях. Щоб це виправити, можете самостійно перенести пилок з однієї квітки на іншу — для цього візьміть ватну паличку або пензлик і обережно торкніться середини квітки, після чого перемістіть пилок на іншу.

Опыление огурцов
Самостійне запилення огірків пензликом. Фото: Decorexpro

Неправильний полив

Справа в тому, що огірки з помідорами дуже чутливі до змін рівня вологості. Дефіцит води в ґрунті або надмірне перезволоження може призвести до поганого розвитку плодів. Тому щоб цього не сталося, регулярно поливайте свої овочі, особливо, коли вони квітнуть і формують зав’язь.

Різкі зміни температури

Помідори і огірки люблять тепло, але в них є власні оптимальні межі температури. Справа в тому, що дуже висока або дуже низька температура може не дати овочам нормально зав’язуватися. Тому обов’язково стежте за температурним режимом, особливо, якщо огірки з помідорами ростуть у теплиці, або за погодою, якщо вони у відкритому ґрунті.

Огурцы и помидоры
Огірки з помідорами на городі. Фото: Tomathouse

Відсутність або погане підживлення

Щоб огірки з помідорами зав’язувалися, їм потрібно регулярне підживлення добривами із вмістом фосфору і калію. Ці елементи покращують не лише ріст рослин, а й якість плодів. 

Нагадаємо, ми писали про те, що ніколи не можна садити після огірків на городі. 

Раніше ми розповідали про те, коли і як правильно потрібно поливати огірки на городі. 

Також ми повідомляли про те, коли потрібно сіяти помідори на розсаду в лютому 2025 року.

овочі поради город помідори огірки

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20:05 В Україні реформують виплати чорнобильцям — що зміниться

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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