Почему огурцы с помидорами не завязываются — что делать, советы дачникам

Помидоры с огурцами и завязь на растении. Фото: коллаж Новини.LIVE

У некоторых дачников иногда бывает так, что огурцы с помидорами не завязываются, и этому есть объяснение. Мы рассказываем, почему эти популярные овощи теряют завязь и что нужно делать с этими растениями, чтобы они снова завязались.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Недостаточное количество опылителей

Возможно ваши огурцы с помидорами не завязываются из-за того, что им не хватает опылителей, особенно, если они растут в теплицах. Чтобы это исправить, можете самостоятельно перенести пыльцу с одного цветка на другой — для этого возьмите ватную палочку или кисточку и осторожно коснитесь середины цветка, после чего переместите пыльцу на другой.

Самостоятельное опыление огурцов кисточкой. Фото: Decorexpro

Неправильный полив

Дело в том, что огурцы с помидорами очень чувствительны к изменениям уровня влажности. Дефицит воды в почве или чрезмерное переувлажнение может привести к плохому развитию плодов. Поэтому чтобы этого не произошло, регулярно поливайте свои овощи, особенно, когда они цветут и формируют завязь.

Резкие изменения температуры

Помидоры и огурцы любят тепло, но у них есть собственные оптимальные пределы температуры. Дело в том, что слишком высокая или слишком низкая температура может не дать овощам нормально завязываться. Поэтому обязательно следите за температурным режимом, особенно, если огурцы с помидорами растут в теплице, или за погодой, если они в открытом грунте.

Огурцы с помидорами на огороде. Фото: Tomathouse

Отсутствие или плохая подкормка

Чтобы огурцы с помидорами завязывались, им требуется регулярная подкормка удобрениями с содержанием фосфора и калия. Эти элементы улучшают не только рост растений, но и качество плодов.

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