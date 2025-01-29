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Помидоры с огурцами не завязываются — почему и что делать

29 января 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему огурцы с помидорами не завязываются — что делать, советы дачникам
Помидоры с огурцами и завязь на растении. Фото: коллаж Новини.LIVE
Кристина Кучугурная - Редактор

У некоторых дачников иногда бывает так, что огурцы с помидорами не завязываются, и этому есть объяснение. Мы рассказываем, почему эти популярные овощи теряют завязь и что нужно делать с этими растениями, чтобы они снова завязались.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Недостаточное количество опылителей

Возможно ваши огурцы с помидорами не завязываются из-за того, что им не хватает опылителей, особенно, если они растут в теплицах. Чтобы это исправить, можете самостоятельно перенести пыльцу с одного цветка на другой — для этого возьмите ватную палочку или кисточку и осторожно коснитесь середины цветка, после чего переместите пыльцу на другой.

Опыление огурцов
Самостоятельное опыление огурцов кисточкой. Фото: Decorexpro

Неправильный полив

Дело в том, что огурцы с помидорами очень чувствительны к изменениям уровня влажности. Дефицит воды в почве или чрезмерное переувлажнение может привести к плохому развитию плодов. Поэтому чтобы этого не произошло, регулярно поливайте свои овощи, особенно, когда они цветут и формируют завязь.

Резкие изменения температуры

Помидоры и огурцы любят тепло, но у них есть собственные оптимальные пределы температуры. Дело в том, что слишком высокая или слишком низкая температура может не дать овощам нормально завязываться. Поэтому обязательно следите за температурным режимом, особенно, если огурцы с помидорами растут в теплице, или за погодой, если они в открытом грунте.

Огурцы и помидоры
Огурцы с помидорами на огороде. Фото: Tomathouse

Отсутствие или плохая подкормка

Чтобы огурцы с помидорами завязывались, им требуется регулярная подкормка удобрениями с содержанием фосфора и калия. Эти элементы улучшают не только рост растений, но и качество плодов.

Напомним, мы писали о том, что никогда нельзя сажать после огурцов на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, когда и как правильно нужно поливать огурцы на огороде.

Также мы сообщали о том, когда нужно сеять помидоры на рассаду в феврале 2025 года.

овощи советы огород помидоры огурцы

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