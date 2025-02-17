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Як знезаразити землю перед розсадою для кращого врожаю — поради

17 лютого 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як продезінфікувати ґрунт перед посівом розсади — корисні поради дачникам
Людина, яка поливає розсаду. Фото: Decorexpro
Христина Кучугурна - Редактор

Всі дачники з досвідом знають, що перш, ніж сіяти щось на розсаду, варто продезінфікувати ґрунт. Ми розповідаємо, чим і як правильно знезаражувати землю перед посівом розсади в домашніх умовах, щоб врожай вийшов найкращим.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Обробляти землю перед розсадою необхідно для того, щоб не дозволити грибкам заразити сходи. Але для цього не потрібно витрачати купу грошей на магазинні препарати, адже зробити це можна в домашніх умовах. Досвідчені дачники розповіли, як можна знезаразити ґрунт під розсаду.

Земля
Підготовка ґрунту для розсади. Фото: Freepik

Як можна знезаразити ґрунт перед розсадою

Термічна обробка

Найлегшим методом знезараження землі в домашніх умовах вважається термічна обробка. Але пам’ятайте, що від неї загинуть не тільки патогенні мікроорганізми з личинками шкідників, а й корисні мікроорганізми, які потрібні рослинам для гарного росту і розвитку.

Щоб обробити землю, візьміть якусь велику ємність, помістіть туди ґрунт, залийте його крутим окропом так, щоб він весь добре промок, і накрийте плівкою, щоб створити ефект парника. Обов’язково налийте достатньо окропу, щоб ґрунт не просто нагрівся, а й пройшов процес термічної обробки повністю.

Однак, після використання цього методу доведеться довго висушувати ґрунт. А щоб спосіб був більш дієвим, краще додати до окропу марганцівку або мідний купорос. Тому можна скористатися більш простим способом, на який не потрібно витрачати купу часу.

Земля на рассаду
Людина, яка готує землю на розсаду. Фото: Pexels

Водяна баня або духовка

Дачники радять пропарити землю на водяній бані або прожарити її у духовці, залишивши там на одну або півтори години.

Нагадаємо, ми писали про те, чим у жодному разі не можна підживлювати ґрунт на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно зберегти ґрунт для розсади. 

Також ми повідомляли про те, як можна з легкістю розпушити ґрунт на городі.

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