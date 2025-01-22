Як відновити ґрунт на городі після зими — найкращі методи, поради дачникам

Людина, яка перекопує городню ділянку. Фото: Pinterest

Кожен дачник з досвідом знає, що ґрунт на городі після зими дуже виснажений, тому його необхідно відновити, щоб отримати гарний врожай навесні. Ми розповідаємо, що саме потрібно зробити із землею після зимового сезону, щоб підготувати її до весняних робіт на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Навіть якщо ви наділили свій город всіма необхідними поживними елементами восени, після зимових морозів ґрунт потрібно відновити і знову підживити. Але процес відновлення виснаженої землі потребує комплексного підходу, адже лише в цьому випадку можна отримати кращий врожай.

Досвідчені дачники рекомендують починати відновлювати свій ґрунт одразу після того, як зійшов сніг. Дізнайтеся, як саме можна повернути ґрунту поживні компоненти і гарну якість після того, як надворі закінчилася зима.

Перекопування ґрунту на городі. Фото: Pinterest

Як можна відновити виснажений ґрунт

Щоб відновити виснажений ґрунт, розсійте рослини на городі, а за два-три тижні скосіть і перекопайте ділянку. Це допоможе вам не тільки наділити землю необхідними корисними елементами, а й уникнути ризику виникнення великої кількості бур’янів, які псують врожай на городі.

Однак далеко не всі дачники сіють сидерати на городі, адже деякі підживлюють ґрунт добривами. Зокрема, багато хто додає до ґрунту компост або перепрілий гній. Щоб це правильно зробити, необхідно приготувати відповідну суміш.

Процес підживлення ґрунту на городі. Фото: Pinterest

Для цього вам потрібно на один квадратний метр ділянки на городі висипати одне відро якогось з вищеперерахованих добрив. Це допоможе вам врятувати ґрунт на городі після сходження снігу.

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