Как продезинфицировать почву перед посевом рассады — полезные советы дачникам

Человек, который поливает рассаду. Фото: Decorexpro

Все дачники с опытом знают, что прежде, чем сеять что-то на рассаду, стоит продезинфицировать почву. Мы рассказываем, чем и как правильно обеззараживать землю перед посевом рассады в домашних условиях, чтобы урожай получился самым лучшим.

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Обрабатывать землю перед рассадой необходимо для того, чтобы не позволить грибкам заразить всходы. Но для этого не нужно тратить кучу денег на магазинные препараты, ведь сделать это можно в домашних условиях. Опытные дачники рассказали, как можно обеззаразить почву под рассаду.

Подготовка почвы для рассады. Фото: Freepik

Как можно обеззаразить почву перед рассадой

Термическая обработка

Самым легким методом обеззараживания земли в домашних условиях считается термическая обработка. Но помните, что от нее погибнут не только патогенные микроорганизмы с личинками вредителей, но и полезные микроорганизмы, которые нужны растениям для хорошего роста и развития.

Чтобы обработать землю, возьмите какую-то большую емкость, поместите туда грунт, залейте его крутым кипятком так, чтобы он весь хорошо промок, и накройте пленкой, чтобы создать эффект парника. Обязательно налейте достаточно кипятка, чтобы грунт не просто нагрелся, но и прошел процесс термической обработки полностью.

Однако после использования этого метода придется долго высушивать грунт. А чтобы способ был более действенным, лучше добавить в кипяток марганцовку или медный купорос. Поэтому можно воспользоваться более простым способом, на который не нужно тратить кучу времени.

Человек, который готовит землю на рассаду. Фото: Pexels

Водяная баня или духовка

Дачники советуют пропарить землю на водяной бане или прожарить ее в духовке, оставив там на один или полтора часа.

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