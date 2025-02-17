Как продезинфицировать почву перед посевом рассады — полезные советы дачникам

Как обеззаразить землю перед рассадой для лучшего урожая — советы
Все дачники с опытом знают, что прежде, чем сеять что-то на рассаду, стоит продезинфицировать почву. Мы рассказываем, чем и как правильно обеззараживать землю перед посевом рассады в домашних условиях, чтобы урожай получился самым лучшим.
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Обрабатывать землю перед рассадой необходимо для того, чтобы не позволить грибкам заразить всходы. Но для этого не нужно тратить кучу денег на магазинные препараты, ведь сделать это можно в домашних условиях. Опытные дачники рассказали, как можно обеззаразить почву под рассаду.
Как можно обеззаразить почву перед рассадой
Термическая обработка
Самым легким методом обеззараживания земли в домашних условиях считается термическая обработка. Но помните, что от нее погибнут не только патогенные микроорганизмы с личинками вредителей, но и полезные микроорганизмы, которые нужны растениям для хорошего роста и развития.
Чтобы обработать землю, возьмите какую-то большую емкость, поместите туда грунт, залейте его крутым кипятком так, чтобы он весь хорошо промок, и накройте пленкой, чтобы создать эффект парника. Обязательно налейте достаточно кипятка, чтобы грунт не просто нагрелся, но и прошел процесс термической обработки полностью.
Однако после использования этого метода придется долго высушивать грунт. А чтобы способ был более действенным, лучше добавить в кипяток марганцовку или медный купорос. Поэтому можно воспользоваться более простым способом, на который не нужно тратить кучу времени.
Водяная баня или духовка
Дачники советуют пропарить землю на водяной бане или прожарить ее в духовке, оставив там на один или полтора часа.
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