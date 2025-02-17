Як можна виростити гарний шпинат на городі — корисні поради дачникам

Людина, яка збирає врожай шпинату на городі. Фото: Freeplants

Не секрет, що шпинат — це справжнє джерело вітамінів, які потрібні для підтримки здоров’я організму кожної людини. Ми розповідаємо, як можна самостійно виростити цю зелень, щоб отримати найкращий врожай на власному городі без необхідності йти до магазину.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Коли варто садити шпинат на городі

Дачники з досвідом радять починати сіяти шпинат рано навесні, а потім — восени. Гарний врожай виходить лише тоді, коли ви посадите шпинат саме в цей час, тому не витрачайте свій час на те, щоб зробити це пізно навесні або влітку.

Врожай шпинату на городі. Фото: Pixabay

Як правильно вирощувати шпинат

Підготовка грядки для посіву

Перш, ніж сіяти шпинат, необхідно ретельно підживити ґрунт, внісши до нього аміачну селітру, гній і компост. Причому, робити це важливо у такому співвідношенні, як:

Аміачна селітра — 15 грамів на один квадратний метр

Компост — п’ять-шість кілограмів на один квадратний метр

Захист ґрунту від пересихання

Запам’ятайте, що шпинат не любить засухи, адже за відсутності опадів він одразу йде у стрілки. Тому необхідно захистити його від пересихання.

Підживлення шпинату

Також важливо підживити шпинат добривами із вмістом азоту, додаючи під рослини такі речовини, як:

Фосфор

Калій

Сечовина

Збір врожаю шпината на городі. Фото: Decorexpro

Проріджування ґрунту під шпинатом

Коли ви бачите перші ознаки проростання насіння шпинату, обов’язково почніть проріджувати ґрунт під ним. У шпината з’являться повноцінні розетки тільки в тому випадку, якщо в нього буде достатньо місця для розвитку.

Річ у тім, що кожному кущику шпината необхідно десять сантиметрів вільного простору і більше 20-25 сантиметрів відстані між грядками.

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