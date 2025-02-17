Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Як самостійно виростити гарний шпинат на городі — поради arrow

Як самостійно виростити гарний шпинат на городі — поради

17 лютого 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Як можна виростити гарний шпинат на городі — корисні поради дачникам
Людина, яка збирає врожай шпинату на городі. Фото: Freeplants
Христина Кучугурна - Редактор

Не секрет, що шпинат — це справжнє джерело вітамінів, які потрібні для підтримки здоров’я організму кожної людини. Ми розповідаємо, як можна самостійно виростити цю зелень, щоб отримати найкращий врожай на власному городі без необхідності йти до магазину.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Коли варто садити шпинат на городі

Дачники з досвідом радять починати сіяти шпинат рано навесні, а потім — восени. Гарний врожай виходить лише тоді, коли ви посадите шпинат саме в цей час, тому не витрачайте свій час на те, щоб зробити це пізно навесні або влітку.

Шпинат
Врожай шпинату на городі. Фото: Pixabay

Як правильно вирощувати шпинат

Підготовка грядки для посіву

Перш, ніж сіяти шпинат, необхідно ретельно підживити ґрунт, внісши до нього аміачну селітру, гній і компост. Причому, робити це важливо у такому співвідношенні, як:

  • Аміачна селітра — 15 грамів на один квадратний метр
  • Компост — п’ять-шість кілограмів на один квадратний метр

Захист ґрунту від пересихання

Запам’ятайте, що шпинат не любить засухи, адже за відсутності опадів він одразу йде у стрілки. Тому необхідно захистити його від пересихання.

Підживлення шпинату 

Також важливо підживити шпинат добривами із вмістом азоту, додаючи під рослини такі речовини, як:

  • Фосфор
  • Калій
  • Сечовина
Урожай шпината
Збір врожаю шпината на городі. Фото: Decorexpro

Проріджування ґрунту під шпинатом

Коли ви бачите перші ознаки проростання насіння шпинату, обов’язково почніть проріджувати ґрунт під ним. У шпината з’являться повноцінні розетки тільки в тому випадку, якщо в нього буде достатньо місця для розвитку.

Річ у тім, що кожному кущику шпината необхідно десять сантиметрів вільного простору і більше 20-25 сантиметрів відстані між грядками.

Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно обробити насіння кропу перед посівом. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно сіяти петрушку на городі для гарного врожаю.

Також ми повідомляли про те, як правильно доглядати м’яту в горщику в зимову пору року.

поради город зелень шпинат ефективні способи

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:53 Школярі принижували ТЦК у виставі — київська поліція відреагувала

19:51 Зеленський окреслив роль ЗАЕС у безпеці України та Європи

19:32 Німеччина передала Україні новий пакет допомоги — що увійшло

19:25 В Одесі відновлюють будинок після обстрілу — який саме

19:20 Робота для неповнолітніх — з якого віку можна працювати в Україні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:20 Морози не відступають — прогноз погоди у Львові на завтра

Text

19:15 Виступ Туска у Парижі після зустрічі лідерів Європи — прямий ефір

19:13 Який вигляд має могила Степана Бандери у Мюнхені — фоторепортаж

Text

19:00 Виступ Шольца після зустрічі лідерів ЄС у Парижі — прямий ефір

18:48 Всі АЗС в Україні з 1 березня можуть зупинити роботу – причина

19:53 Школярі принижували ТЦК у виставі — київська поліція відреагувала

19:51 Зеленський окреслив роль ЗАЕС у безпеці України та Європи

19:32 Німеччина передала Україні новий пакет допомоги — що увійшло

19:25 В Одесі відновлюють будинок після обстрілу — який саме

19:20 Робота для неповнолітніх — з якого віку можна працювати в Україні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:20 Морози не відступають — прогноз погоди у Львові на завтра

19:13 Який вигляд має могила Степана Бандери у Мюнхені — фоторепортаж

18:48 Всі АЗС в Україні з 1 березня можуть зупинити роботу – причина

18:45 Йшли до Молдови обхідним шляхом — на Одещині затримали ухилянтів

18:35 Мінімалка у 2025 — чи планують підвищувати виплати з 1 березня

06:40 Ринок брухту в Україні — як змінились ціни на мідь у лютому

06:27 Продати чи зареєструвати — що робити з українськими авто в ЄС

16 лютого 2025

06:40 Гроші за брухт — які тарифи на чормет в Україні у лютому

15 лютого 2025

06:52 Експеримент на молоді — підводне каміння контракту для 18-річних

06:40 Ринок золота у лютому — нові тарифи у ломбардах України

14 лютого 2025

18:15 Гроші на війну — які країни купляють російський газ та чому

07:15 Війна за ринок ЄС — як Трамп хоче забрати у Росії "газову голку"

06:52 Обрала Трампа, а не сина — хто така Керолайн Лівітт

06:40 Зміни на ринку брухту в Україні — нові ціни на латунь у лютому

13 лютого 2025

06:52 Чи слухається Трампа — хто такий новий очільник ЦРУ Джон Реткліфф

Text

19:15 Виступ Туска у Парижі після зустрічі лідерів Європи — прямий ефір

Text

19:00 Виступ Шольца після зустрічі лідерів ЄС у Парижі — прямий ефір

Text

18:02 В ООН розпочалося засідання Ради безпеки — пряма трансляція

Text

17:50 Зеленський зробив несподівану заяву щодо Китаю — ефір Вечір.LIVE

Text

16:30 Термінова зустріч у Парижі щодо України — трансляція

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

15:13 РФ зазнає втрат — Трегубов про ситуацію біля Покровська

Text

13:55 Нардеп Кицак назвав проблему для військових у випадку виборів

Text

13:00 Британія готова відправити війська до України — ефір День.LIVE

Text

12:20 Підсумки конференції в Мюнхені — Україна знову заявила про себе

Text

11:31 У 155 бригаді пояснили, як відрізняється підхід РФ і ЗСУ до війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:02 На екрані смартфона з'явилася літера "E" — що це та як діяти

06:03 Найсмачніша каша в світі — мало хто знає цей рецепт

8 лютого 2025

06:12 Сніданок із 90-х "на вагу золота" — багато хто забув, а даремно

11 лютого 2025

21:42 Українці можуть зробити КТ та МРТ безкоштовно — де та як

5 лютого 2025

17:12 Ціни на яйця в АТБ вже не ті — що сталося з вартістю (фото)

10 лютого 2025

11:16 Деякі українці не зможуть зайти в метро — кого не пустять у 2025

4 лютого 2025

15:52 Найкращий тариф від мобільного оператора — що обрати пенсіонерам

7 лютого 2025

16:01 Сміливі та стильні — 5 коротких стрижок, які підкорять 2025

11 лютого 2025

09:40 Які документи підтверджують право власності на нерухомість

9 лютого 2025

12:08 Найвигідніші мобільні тарифи 2025 року — що обрати українцям 60+