Чим треба обробити насіння кропу перед посівом для кращого врожаю — поради дачникам

Людина, яка тримає великий врожай кропу на городі. Фото: Techinfus.com

Дачники з досвідом знають, що перш ніж посадити якусь культуру, зокрема кріп, необхідно підготувати її насіння. Щоб отримати великий і смачний врожай цього виду зелені, дізнайтеся, як підготувати і як правильно обробити насіння кропу перед посівом.

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Будь-яке насіння перед посівом потребує підготовки, адже вона допомагає прискорювати ріст і розвиток рослин, а також покращує врожай. Те ж саме стосується і насіння кропу, яке також потрібно спочатку підготувати. Щоб не припуститися помилки, дізнайтеся, як правильно це робити.

Великий врожай кропу на городі. Фото: Pinterest

Як правильно підготувати насіння кропу до посіву

До складу кропу входить багато ефірних олій, через що він дуже повільно росте. Тому для стимуляції росту необхідно обробляти насіння зелені перед посівом. Але перш за все, потрібно обрати якісне насіння, адже поганий матеріал не принесе бажаних результатів.

Також важливо, щоб ґрунт мав відповідний склад і не був занадто кислим, адже в іншому випадку це може завадити гарному розвитку кропу. Для цього потрібно восени підживити ґрунт добривами із вмістом фосфору і попелу, а навесні внести у землю добрива з калієм. Водночас азотні добрива прискорюють і активують зростання рослин.

Кріп і його насіння на столі. Фото: Pinterest

Як правильно обробляти насіння кропу

Якщо ви хочете прискорити проростання насіння, вам потрібно попередньо обробити насіння. Для цього візьміть шматок якоїсь тканини, помістіть насіння і обережно зав’яжіть. Потім помістіть цей мішечок у гарячу воду і залиште в такому стані на три дні, щоб насіння потрималося в цій воді якийсь час.

Обов’язково постійно змінюйте холодну воду на гарячу і залиште мішечок у пакеті в теплому місці ще на чотири дні. За цей час ви побачите перші паростки, які говорять про те, що можете сміливо починати висівати насіння кропу.

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