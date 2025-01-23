Що не можна садити біля кропу на городі, щоб не зіпсувати врожай — поради дачникам

Врожай кропу на городі. Фото: Pinterest

У процесі посадки будь-якої культури на городі, зокрема, кропу, дуже важливо дотримуватися правил "сусідства", адже воно напряму впливає на якість і кількість врожаю. Досвідчені дачники розповіли, які рослини краще не садити поруч із цим видом зелені на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Зазвичай дачники висаджують кріп на будь-якому вільному місці на городі, але це робити категорично не можна. Справа в тому, що ви можете залишитися без врожаю як самої зелені, так й інших культур, які ростуть на одній ділянці з кропом.

Щоб цього не сталося, досвідчені дачники назвали рослини, поруч з якими категорично не можна сіяти насіння кропу.

Врожай кропу на городі. Фото: Playtech

Рослини, які не люблять "сусідство" з кропом

Морква

Дачники з досвідом категорично не рекомендують сіяти кріп на одній ділянці з морквою. Справа в тому, що ці дві культури роблять розвиток однієї одної повільнішим. Крім того, зелень може постраждати від морквяної мухи.

Вирощена морква на городі. Фото: Pinterest

Крес-салат

Посадивши кріп з крес-салатом на одній ділянці на городі, ви можете помітити, що ці рослини відбирають одна у одної корисні елементи. Однак, якщо ви, все ж таки, хочете посадити кріп біля крес-салату, зробіть це на відстані, щонайменше, п’ять метрів.

Великий врожай крес-салату на городі. Фото: Gardencultura

Базилік

Якщо ви посадите кріп біля базиліку, ви отримаєте несмачні культури, причому обидві. До того ж у цих рослин є ризик постраждати від мухи або тлі.

Врожай базиліка на городі. Фото: Pinterest

Чи можна садити кріп біля петрушки

Ніхто на 100% не знає, чи можна висаджувати петрушку з кропом на одній ділянці. Однак, досвідчені дачники, все ж таки, не радять цього робити, адже двом представникам зелені потрібен абсолютно різний догляд. Причому петрушка з кропом можуть відбирати одне в одного поживні компоненти.

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