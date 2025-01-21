Як посіяти петрушку на городі, щоб швидко зібрати перший врожай — поради дачникам

Дачник, який збирає врожай петрушки на городі. Фото: Freepik

До складу насіння петрушки входять ефірні олії, які допомагають їм проростати впродовж тривалого часу. Якщо ви хочете швидко зібрати щедрий врожай цього виду зелені на власному городі, дізнайтеся, як правильно потрібно сіяти насіння петрушки.

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Перш, ніж сіяти насіння петрушки на городі, необхідно очистити їх від ефірної олії, а потім — замочити. Щоб петрушка якнайшвидше дала перший врожай, насіння потрібно замочити у різних підручних матеріалах, а ось в яких саме, читайте нижче.

Врожай петрушки на городі. Фото: Pinterest

Як варто посіяти петрушку для швидкого врожаю

Замочування в горілці

Візьміть насіння петрушки і загорніть його у тканину або полотняні мішечки, після чого помістіть їх у ємність з горілкою. Тримайте у такому стані протягом десяти хвилин, щоб не зіпсувати шкірку, а потім промийте під водою. Щойно ви це зробили, можете сміливо садити насіння у відкритий ґрунт.

Замочування в перекисі водню

Візьміть насіння петрушки і загорніть їх у тканину, після чого замочіть їх у 3% розчині перекису водню і залиште в такому стані на десять або 20 хвилин. Залишається лише промити замочене насіння під проточною водою.

Використання вапна

Перш, ніж сіяти насіння петрушки, насипте на ґрунт негашене вапно. Потім посійте у нього насіння і посипте землею — це допоможе вам зібрати перший врожай зелені вже за кілька днів.

Замочування в теплій воді

Просто покладіть насіння петрушки до теплої води і залиште в такому стані на одну ніч. Вже наступного ранку можете сміливо сіяти насіння у відкритому ґрунті.

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