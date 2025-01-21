Как посеять петрушку на огороде, чтобы быстро собрать первый урожай — советы дачникам

Дачник, который собирает урожай петрушки на огороде. Фото: Freepik

В состав семян петрушки входят эфирные масла, которые помогают им прорастать в течение длительного времени. Если вы хотите быстро собрать щедрый урожай этого вида зелени на собственном огороде, узнайте, как правильно нужно сеять семена петрушки.

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Прежде, чем сеять семена петрушки на огороде, необходимо очистить их от эфирного масла, а затем — замочить. Чтобы петрушка как можно быстрее дала первый урожай, семена нужно замочить в различных подручных материалах, а вот в каких именно, читайте ниже.

Урожай петрушки на огороде. Фото: Pinterest

Как стоит посеять петрушку для быстрого урожая

Замачивание в водке

Возьмите семена петрушки и заверните их в ткань или полотняные мешочки, после чего поместите их в емкость с водкой. Держите в таком состоянии в течение десяти минут, чтобы не испортить кожуру, а затем промойте под водой. Как только вы это сделали, можете смело сажать семена в открытый грунт.

Замачивание в перекиси водорода

Возьмите семена петрушки и заверните их в ткань, после чего замочите их в 3% растворе перекиси водорода и оставьте в таком состоянии на десять или 20 минут. Остается лишь промыть замоченные семена под проточной водой.

Использование извести

Прежде, чем сеять семена петрушки, насыпьте на почву негашеную известь. Затем посейте в нее семена и посыпьте землей — это поможет вам собрать первый урожай зелени уже через несколько дней.

Замачивание в теплой воде

Просто положите семена петрушки в теплую воду и оставьте в таком состоянии на одну ночь. Уже на следующее утро можете смело сеять семена в открытом грунте.

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