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Ранній врожай гарантований — яку зелень садити під зиму

25 жовтня 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Яку зелень посадити на городі під зиму — поради дачникам
Людина, яка збирає врожай руколи на городі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Посів зелені восени — це чудова можливість отримати ранній врожай, звільнити час навесні та покращити її смакові якості. Досвідчені дачники розповіли, які види зелені варто посадити біля часнику на городі в осінній сезон, щоб зібрати гарний врожай.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Кріп

Цей вид зелені не потребує особливого догляду і вважається дуже корисним для здоров’я. До того ж, кріп виростає, щойно ґрунт навесні починає прогріватися. Садити цю зелень треба у заздалегідь підготовлені борозни завглибшки півтора-два сантиметри, коли надворі вже холодно, а земля ще не замерзла.

Укроп
Врожай кропу на городі. Фото: Attainable Sustainable

Петрушка

Петрушка здатна витримати зимові морози і дає перший врожай вже рано навесні. Сіяти цю зелень треба тоді, коли вдень надворі не більше п’яти градусів тепла, адже її насіння може раніше за термін прорости. Посадка петрушки під зиму допоможе їй дати кращий врожай навесні, адже її коріння буде загартованим і міцним.

Петрушка
Гілка петрушки на городі. Фото: Pixabay

Салати

Різні види салатів також можна посадити напередодні зими, але сіяти їх треба завглибшки не більше, ніж на один сантиметр, покриваючи насіння землею. Однак, варто вибирати сорти, які здатні витримувати холод, щоб не зіпсувати майбутній врожай.

Салаты
Декілька видів салатів на городі. Фото: Pinterest

Редиска

Насіння цього овоча добре переживає холоди і зовсім не боїться зимового сезону. Садити редиску восени треба на глибину в два сантиметри тоді, коли температура повітря надворі стабільно тримається не більше двох градусів тепла.

Редиска
Вирощування редиски на городі. Фото: Love The Garden

Рукола

Ця зелень також чудово підходить для того, щоб її посіяти напередодні зими. Досвідчені дачники рекомендують сіяти руколу десь на глибину до одного сантиметри так, щоб між грядками було місце.

Руккола
Врожай руколи на городі. Фото: Decorexpro

Нагадаємо, ми писали про те, як можна виростити руколу вдома на підвіконні. 

Раніше ми розповідали про те, коли варто сіяти насіння петрушки напередодні зими. 

Також ми повідомляли про те, для чого варто розкидати насіння кропу по городу.

рукола редиска кріп салат петрушка зелень

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