Какую зелень посадить на огороде под зиму — советы дачникам

Человек, собирающий урожай рукколы на огороде. Фото: Pinterest

Посев зелени осенью — это отличная возможность получить ранний урожай, освободить время весной и улучшить ее вкусовые качества. Опытные дачники рассказали, какие виды зелени стоит посадить возле чеснока на огороде в осенний сезон, чтобы собрать хороший урожай.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Укроп

Этот вид зелени не нуждается в особом уходе и считается очень полезным для здоровья. К тому же, укроп вырастает, как только почва весной начинает прогреваться. Сажать эту зелень нужно в заранее подготовленные борозды на глубину полтора-два сантиметра, когда на улице уже холодно, а земля еще не замерзла.

Урожай укропа на огороде. Фото: Attainable Sustainable

Петрушка

Петрушка способна выдержать зимние морозы и дает первый урожай уже ранней весной. Сеять эту зелень нужно тогда, когда днем на улице не больше пяти градусов тепла, ведь ее семена могут раньше срока прорасти. Посадка петрушки под зиму поможет ей дать лучший урожай весной, ведь ее корни будут закаленными и крепкими.

Ветви петрушки на огороде. Фото: Pixabay

Салаты

Различные виды салатов также можно посадить в преддверии зимы, но сеять их нужно на глубину не более, чем на один сантиметр, покрывая семена землей. Однако, следует выбирать сорта, которые способны выдерживать холод, чтобы не испортить будущий урожай.

Несколько видов салатов на огороде. Фото: Pinterest

Редис

Семена этого овоща хорошо переживают холода и совсем не боятся зимнего сезона. Сажать редис осенью нужно на глубину в два сантиметра тогда, когда температура воздуха на улице стабильно держится не более двух градусов тепла.

Выращивание редиса на огороде. Фото: Love The Garden

Руккола

Эта зелень также отлично подходит для того, чтобы ее посеять накануне зимы. Опытные дачники рекомендуют сеять рукколу где-то на глубину до одного сантиметра так, чтобы между грядками было место.

Урожай рукколы на огороде. Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, как можно вырастить рукколу дома на подоконнике.

Раньше мы рассказывали о том, когда следует сеять семена петрушки накануне зимы.

Также мы сообщали о том, для чего следует разбрасывать семена укропа по огороду.