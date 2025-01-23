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Не сажайте это возле укропа на огороде, иначе потеряете урожай

23 января 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Что нельзя сажать возле укропа на огороде, чтобы не испортить урожай — советы дачникам
Урожай укропа на огороде. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

В процессе посадки любой культуры на огороде, в частности, укропа, очень важно соблюдать правила "соседства", ведь оно напрямую влияет на качество и количество урожая. Опытные дачники рассказали, какие растения лучше не сажать рядом с этим видом зелени на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Обычно дачники высаживают укроп на любом свободном месте на огороде, но это делать категорически нельзя. Дело в том, что вы можете остаться без урожая как самой зелени, так и других культур, которые растут на одном участке с укропом.

Чтобы этого не произошло, опытные дачники назвали растения, рядом с которыми категорически нельзя сеять семена укропа.

Укроп
Урожай укропа на огороде. Фото: Playtech

Растения, которые не любят "соседство" с укропом

Морковь

Дачники с опытом категорически не рекомендуют сеять укроп на одном участке с морковью. Дело в том, что эти две культуры делают развитие друг друга более медленным. Кроме того, зелень может пострадать от морковной мухи.

Морковь
Выращенная морковь на огороде. Фото: Pinterest

Кресс-салат

Посадив укроп с кресс-салатом на одном участке на огороде, вы можете заметить, что эти растения отбирают друг у друга полезные элементы. Однако, если вы все же хотите посадить укроп возле кресс-салата, сделайте это на расстоянии, как минимум, пять метров.

Кресс-салат
Большой урожай кресс-салата на огороде. Фото: Gardencultura

Базилик

Если вы посадите укроп возле базилика, вы получите невкусные культуры, причем, обе. К тому же у этих растений есть риск пострадать от мухи или тли.

Базилик
Урожай базилика на огороде. Фото: Pinterest

Можно ли сажать укроп возле петрушки

Никто на 100% не знает, можно ли высаживать петрушку с укропом на одном участке. Однако опытные дачники все же не советуют этого делать, ведь двум представителям зелени нужен совершенно разный уход. Причем петрушка с укропом могут отбирать друг у друга питательные компоненты.

Напомним, мы писали о том, как правильно нужно выращивать укроп на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, почему укроп внезапно пожелтел и как можно спасти урожай зелени.

Также мы сообщали о том, как нужно сеять петрушку на огороде для большого урожая.

растения советы огород укроп зелень

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