Чем надо обработать семена укропа перед посевом для лучшего урожая — советы дачникам

Человек, который держит большой урожай укропа на огороде. Фото: Techinfus.com

Дачники с опытом знают, что прежде, чем посадить какую-то культуру, в частности укроп, необходимо подготовить ее семена. Чтобы получить большой и вкусный урожай этого вида зелени, узнайте, как подготовить и как правильно обработать семена укропа перед посевом.

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Любые семена перед посевом нуждаются в подготовке, ведь она помогает ускорять рост и развитие растений, а также улучшает урожай. То же самое касается и семян укропа, которые также нужно сначала подготовить. Чтобы не допустить ошибку, узнайте, как правильно это делать.

Большой урожай укропа на огороде. Фото: Pinterest

Как правильно подготовить семена укропа к посеву

В состав укропа входит много эфирных масел, из-за чего он очень медленно растет. Поэтому для стимуляции роста необходимо обрабатывать семена зелени перед посевом. Но прежде всего, нужно выбрать качественные семена, ведь плохой материал не принесет желаемых результатов.

Также важно, чтобы почва имела соответствующий состав и не была слишком кислой, ведь в противном случае это может помешать хорошему развитию укропа. Для этого нужно осенью подкормить почву удобрениями с содержанием фосфора и золы, а весной внести в землю удобрения с калием. В то же время, азотные удобрения ускоряют и активируют рост растений.

Укроп и его семена на столе. Фото: Pinterest

Как правильно обрабатывать семена укропа

Если вы хотите ускорить прорастание семян, вам нужно предварительно обработать семена. Для этого возьмите кусок какой-то ткани, поместите семена и осторожно завяжите. Затем поместите этот мешочек в горячую воду и оставьте в таком состоянии на три дня, чтобы семена подержались в этой воде какое-то время.

Обязательно постоянно меняйте холодную воду на горячую и оставьте мешочек в пакете в теплом месте еще на четыре дня. За это время вы увидите первые ростки, которые говорят о том, что можете смело начинать высевать семена укропа.

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