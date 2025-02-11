Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Сделайте это перед посевом — чем обработать семена укропа arrow

Сделайте это перед посевом — чем обработать семена укропа

11 февраля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем надо обработать семена укропа перед посевом для лучшего урожая — советы дачникам
Человек, который держит большой урожай укропа на огороде. Фото: Techinfus.com
Кристина Кучугурная - Редактор

Дачники с опытом знают, что прежде, чем посадить какую-то культуру, в частности укроп, необходимо подготовить ее семена. Чтобы получить большой и вкусный урожай этого вида зелени, узнайте, как подготовить и как правильно обработать семена укропа перед посевом.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Любые семена перед посевом нуждаются в подготовке, ведь она помогает ускорять рост и развитие растений, а также улучшает урожай. То же самое касается и семян укропа, которые также нужно сначала подготовить. Чтобы не допустить ошибку, узнайте, как правильно это делать.

Укроп
Большой урожай укропа на огороде. Фото: Pinterest

Как правильно подготовить семена укропа к посеву

В состав укропа входит много эфирных масел, из-за чего он очень медленно растет. Поэтому для стимуляции роста необходимо обрабатывать семена зелени перед посевом. Но прежде всего, нужно выбрать качественные семена, ведь плохой материал не принесет желаемых результатов.

Также важно, чтобы почва имела соответствующий состав и не была слишком кислой, ведь в противном случае это может помешать хорошему развитию укропа. Для этого нужно осенью подкормить почву удобрениями с содержанием фосфора и золы, а весной внести в землю удобрения с калием. В то же время, азотные удобрения ускоряют и активируют рост растений.

Семена укропа
Укроп и его семена на столе. Фото: Pinterest

Как правильно обрабатывать семена укропа

Если вы хотите ускорить прорастание семян, вам нужно предварительно обработать семена. Для этого возьмите кусок какой-то ткани, поместите семена и осторожно завяжите. Затем поместите этот мешочек в горячую воду и оставьте в таком состоянии на три дня, чтобы семена подержались в этой воде какое-то время.

Обязательно постоянно меняйте холодную воду на горячую и оставьте мешочек в пакете в теплом месте еще на четыре дня. За это время вы увидите первые ростки, которые говорят о том, что можете смело начинать высевать семена укропа.

Напомним, мы писали о том, для чего нужно рассыпать семена укропа на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно выращивать укроп на своем огороде.

Также мы сообщали о том, почему укроп внезапно стал желтым и как спасти урожай зелени.

растения советы огород укроп зелень семена

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:33 Трамп рассматривает Одессу как потенциал для инвестиций

22:33 ТЦК отказал брату погибшего воина в отсрочке — что решил суд

22:22 Срна анонсировал громкий и дорогой трансфер Шахтера

22:15 Убийство подростка на фуникулере в Киеве — почему затягивают дело

22:15 Стоит ли покупать дом на колесах в Украине в 2025 году

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:57 Суд оштрафовал военного из Одессы за каннабис — подробности дела

21:42 Украинцы могут сделать КТ и МРТ бесплатно — где и как

21:35 На Киевщине прогремели мощные взрывы

21:20 Верещук заявила, что ВВК начнут применять электронные очереди

Text

21:08 Без США гарантии безопасности не будут действенными, — Гончаренко

22:33 Трамп рассматривает Одессу как потенциал для инвестиций

22:33 ТЦК отказал брату погибшего воина в отсрочке — что решил суд

22:22 Срна анонсировал громкий и дорогой трансфер Шахтера

22:15 Убийство подростка на фуникулере в Киеве — почему затягивают дело

22:15 Стоит ли покупать дом на колесах в Украине в 2025 году

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:57 Суд оштрафовал военного из Одессы за каннабис — подробности дела

21:42 Украинцы могут сделать КТ и МРТ бесплатно — где и как

21:35 На Киевщине прогремели мощные взрывы

21:20 Верещук заявила, что ВВК начнут применять электронные очереди

21:05 В Кривом Роге слышен сильный взрыв

15:55 Стоимость земли в Украине в 2025 — самые дорогие участки февраля

06:50 Торговые войны США — к чему готовиться украинцам

06:40 Как в Украине зарабатывают на металле и цены на чермет в феврале

06:20 Отключения света в Украине — будут ли вводить графики

10 февраля 2025

06:52 Дональд Трамп младший — чем известен старший сын президента США

06:40 Как заработать на золоте и какие изделия принимают дороже всего

9 февраля 2025

14:15 Где дешевле — сравнение цен на билеты Укрзализныци и стран ЕС

06:40 Обновленные тарифы на латунь — сколько дают за лом в феврале

8 февраля 2025

14:20 Война за ресурсы — где самые дорогие полезные ископаемые Украины

06:40 Цены цветных металлов в феврале — обновленная стоимость алюминия

Text

21:08 Без США гарантии безопасности не будут действенными, — Гончаренко

Text

17:50 У Трампа готовят заявление о миротворцах, — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп объявил о переговорах с Зеленским — эфир День.LIVE

Text

12:41 Депутат раскрыл "схему" работы критических предприятий

Text

11:48 Херсонцы массово выезжают из-за угрозы постоянных обстрелов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

10:24 Военный высказался о драках между ТЦК и призывниками

Text

08:00 Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2025
Text

23:52 В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия

Text

21:19 Южанина назвала, сколько украинцев работают неофициально

Text

17:50 Экстренное заявление Сырского и окончание войны — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:02 На экране смартфона появилась буква "E" — что это и как исправить

06:03 Самая вкусная каша в мире — мало кто знает этот рецепт

29 января 2025

11:18 Что будет, если вставить флешку в зарядку для смартфона

2 февраля 2025

06:35 Почему украинцы могут потерять последнее жилье в 2025 — 4 причины

14:30 Тысяча Зеленского — кого из украинцев заставят вернуть выплату

8 февраля 2025

06:12 Завтрак из 90-х "на вес золота" — многие забыли, а зря

29 января 2025

12:27 Новый салат с пекинской капустой — полезное сочетание продуктов

1 февраля 2025

12:11 Любимый "девчачий" салат — попробуйте приготовить, очень вкусно

30 января 2025

06:02 Мошеннические звонки — не отвечайте на номера с этими цифрами

5 февраля 2025

17:12 Цены на яйца в АТБ уже не те — что произошло со стоимостью (фото)