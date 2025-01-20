Як доглядати за м'ятою на підвіконні взимку — секрети пишної зелені від садівників

Пишна свіжа м'ята у горщику. Фото: istockphoto.com

Свіжа м'ята на підвіконні — це справжній скарб. Адже у вас під рукою завжди є ароматний інгредієнт для чаю та страв, а ще це чудовий декор для кухні або кімнати. Вирощувати цю невибагливу рослину в умовах квартири дуже просто, навіть у зимовий період. Щоб рослина завжди залишалася зеленою, пишною та ароматною, варто знати лише кілька секретів.

Як правильно доглядати за м'ятою взимку та створити ідеальні умови для запашної зелені, дізнавайтесь далі у нашому матеріалі.

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1. Вибір горщика

Для вирощування м'яти краще обирати глибокий контейнер. Адже у глибокому шарі ґрунту коріння зможе отримувати достатньо вологи та поживних речовин, що сприятиме густому росту листя.

2. Ґрунт для рослини

М'ята може рости в одному горщику протягом кількох років, якщо забезпечити їй поживний ґрунт. Для цього використовуйте суміш універсального ґрунту з додаванням перегною або компосту.

3. Правильний полив

Взимку треба особливо уважно ставитися до поливу. Адже надмірна кількість води може спричинити загнивання коренів. Слідкуйте, щоб у піддоні не затримувалася вода. Поливайте регулярно, як тільки побачили, що верхній шар землі сухий.

Зелена м'ята на підвіконні. Фото: Unsplash

4. Зволоження повітря

У зимовий період повітря у квартирах стає сухим через опалення. Для м'яти це може виявитися справжнім стресом, вона може почати жовтіти або ж листочки почнуть засихати.

Щоб цього уникнути, обприскуйте листя з пульверизатора тричі на тиждень. Це допоможе уникнути пересихання і забезпечить рослині комфортні умови. Дуже добре, коли у приміщенні є зволожувач повітря.

5. Температура

Ідеальна температура для м’яти взимку — від +15 до +20°C. Уникайте протягів та різких перепадів температури.

6. Освітлення

М'ята любить світло, тому поставте горщик на підвіконня, яке виходить на південь чи схід. У похмурі дні можна використовувати фітолампи для додаткового освітлення.

7. Обрізка рослини

Щоб м'ята залишалася компактною і не витягувалася, регулярно обрізайте бутони. Видалення суцвіть не лише продовжить період збору молодого листя, а й покращить їх якість. Молоді листки будуть ніжними та ароматними.

Свіжа м'ята у горщику. Фото: depositphotos.com

8. Підживлення

У зимовий період м'яту можна підживлювати раз на місяць слабким розчином універсальних добрив.

9. Пересадка

Раз на 1-2 роки пересаджуйте м'яту у свіжий ґрунт. Це допоможе оновити кореневу систему і підтримати її здоровий ріст.

Пам'ятайте, регулярний полив, достатнє освітлення, правильна обрізка і живлення допоможуть вашій м'яті залишатися свіжою, зеленою, пишною та ароматною не тільки взимку, а й протягом усього року.

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