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Как ухаживать за мятой зимой — секрет пышной зелени в горшке

20 января 2025 06:52
Александра Ткачук - Редактор
Как ухаживать за мятой на подоконнике зимой — секреты пышной зелени от садоводов
Пышная свежая мята в горшке. Фото: istockphoto.com
Александра Ткачук - Редактор

Свежая мята на подоконнике — это настоящее сокровище. Ведь у вас под рукой всегда есть ароматный ингредиент для чая и блюд, а еще это замечательный декор для кухни или комнаты. Выращивать это неприхотливое растение в условиях квартиры очень просто, даже в зимний период. Чтобы растение всегда оставалось зеленым, пышным и ароматным, стоит знать всего несколько секретов.

Как правильно ухаживать за мятой зимой и создать идеальные условия для душистой зелени, узнавайте далее в нашем материале.

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Уход за мятой зимой — полезные советы и секреты садоводов

1. Выбор горшка

Для выращивания мяты лучше выбирать глубокий контейнер. Ведь в глубоком слое почвы корни смогут получать достаточно влаги и питательных веществ, что будет способствовать густому росту листьев.

2. Грунт для растения

Мята может расти в одном горшке в течение нескольких лет, если обеспечить ей питательную почву. Для этого используйте смесь универсального грунта с добавлением перегноя или компоста.

3. Правильный полив

Зимой надо особенно внимательно относиться к поливу. Ведь чрезмерное количество воды может вызвать загнивание корней. Следите, чтобы в поддоне не задерживалась вода. Поливайте регулярно, как только увидели, что верхний слой земли сухой.

 

Уход за мятой зимой - полезные советы и секреты садоводов
Зеленая мята на подоконнике. Фото: Unsplash

4. Увлажнение воздуха

В зимний период воздух в квартирах становится сухим из-за отопления. Для мяты это может оказаться настоящим стрессом, она может начать желтеть или же листочки начнут засыхать.

Чтобы этого избежать, опрыскивайте листья из пульверизатора трижды в неделю. Это поможет избежать пересыхания и обеспечит растению комфортные условия. Очень хорошо, когда в помещении есть увлажнитель воздуха.

5. Температура

Идеальная температура для мяты зимой — от +15 до +20°C. Избегайте сквозняков и резких перепадов температуры.

6. Освещение 

Мята любит свет, поэтому поставьте горшок на подоконник, который выходит на юг или восток. В пасмурные дни можно использовать фитолампы для дополнительного освещения.

7. Обрезка растения 

Чтобы мята оставалась компактной и не вытягивалась, регулярно обрезайте бутоны. Удаление соцветий не только продлит период сбора молодых листьев, но и улучшит их качество. Молодые листья будут нежными и ароматными.

 

Как зимой правильно ухаживать за мятой, чтобы растение росло здоровым и пышным
Свежая мята в горшке. Фото: depositphotos.com

8. Подкормка

В зимний период мяту можно подкармливать раз в месяц слабым раствором универсальных удобрений.

9. Пересадка

Раз в 1-2 года пересаживайте мяту в свежую почву. Это поможет обновить корневую систему и поддержать ее здоровый рост.

Помните, регулярный полив, достаточное освещение, правильная обрезка и питание помогут вашей мяте оставаться свежей, зеленой, пышной и ароматной не только зимой, но и в течение всего года.

Ранее мы писали, какие травы можно вырастить в домашних условиях на подоконнике.

Напомним, мы рассказывали, как подготовить водопроводную воду для полива комнатных растений.

Также предлагаем узнать, как правильно выбрать семена на рассаду.

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