Які трави можна швидко виростити у себе вдома — поради

Людина, яка вирощує базилік вдома. Фото: Freepik

Свіжі трави завжди роблять будь-яку страву смачнішою і ароматнішою, але замість того, щоб купувати їх в магазині, їх можна спробувати виростити вдома. Дізнайтеся, які трави можна посіяти вдома, щоб зібрати перший врожай вже за декілька тижнів.

Про це повідомляє Martha Stewart.

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Вербена лимонна

Цю траву зазвичай додають до чаїв, десертів, сиропів та інших напоїв. Перший врожай вербени дозріває за 60 днів, але їй потрібен добре дренований ґрунт і сонце. Підходить ця рослина для вирощування і на відкритому повітрі, і вдома.

Вербена лимонна в горщику. Фото: Pinterest

Петрушка

Ця універсальна трава додається до різних страв, зокрема, до супів, салатів і гарнірів. Перший врожай з’являється за 60-75 днів, а росте петрушка в півтіні або на сонці в добре дренованому ґрунті.

Вирощування петрушки на столі. Фото: Pinterest

Меліса лікарська

Ця запашна рослина створює неймовірний аромат і здатна заспокоювати нервову систему, тому її часто додають до різних чаїв. Перший врожай меліси з’являється за 70 днів, а росте вона в півтіні та добре дренованому ґрунті.

Дві лікарські меліси у горщиках. Фото: Freepik

Зелена цибуля

Ця зелень зазвичай додається до салатів, гарнірів і різних перших страв або вживається у свіжому вигляді. Перший врожай зеленої цибулі з’являється за 60 днів, а росте вона в півтіні та вологому, добре дренованому ґрунті.

Врожай зеленої цибулі на вікні. Фото: Alamy

Базилік

Ця літня трава чудово підходить для приготування пасти, піци, домашнього песта або як додаткова зелень у салати. Перший врожай базиліка з’являється за 65-70 днів, а росте він під сонцем і у добре дренованому ґрунті.

Процес вирощування базиліка в горщику. Фото: Pinterest

Ще для швидкого домашнього вирощування підходять такі трави, як:

Бджолиний бальзам

Кріп

Мʼята "Orange Mint"

М’ята "Pineapple Mint"

М’ята кучерява

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