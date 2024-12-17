Які трави можна швидко виростити у себе вдома — поради

Свіжі спеції за лічені тижні — які трави виростити вдома
Свіжі трави завжди роблять будь-яку страву смачнішою і ароматнішою, але замість того, щоб купувати їх в магазині, їх можна спробувати виростити вдома. Дізнайтеся, які трави можна посіяти вдома, щоб зібрати перший врожай вже за декілька тижнів.
Про це повідомляє Martha Stewart.
Які трави можна посіяти вдома
Вербена лимонна
Цю траву зазвичай додають до чаїв, десертів, сиропів та інших напоїв. Перший врожай вербени дозріває за 60 днів, але їй потрібен добре дренований ґрунт і сонце. Підходить ця рослина для вирощування і на відкритому повітрі, і вдома.
Петрушка
Ця універсальна трава додається до різних страв, зокрема, до супів, салатів і гарнірів. Перший врожай з’являється за 60-75 днів, а росте петрушка в півтіні або на сонці в добре дренованому ґрунті.
Меліса лікарська
Ця запашна рослина створює неймовірний аромат і здатна заспокоювати нервову систему, тому її часто додають до різних чаїв. Перший врожай меліси з’являється за 70 днів, а росте вона в півтіні та добре дренованому ґрунті.
Зелена цибуля
Ця зелень зазвичай додається до салатів, гарнірів і різних перших страв або вживається у свіжому вигляді. Перший врожай зеленої цибулі з’являється за 60 днів, а росте вона в півтіні та вологому, добре дренованому ґрунті.
Базилік
Ця літня трава чудово підходить для приготування пасти, піци, домашнього песта або як додаткова зелень у салати. Перший врожай базиліка з’являється за 65-70 днів, а росте він під сонцем і у добре дренованому ґрунті.
Ще для швидкого домашнього вирощування підходять такі трави, як:
- Бджолиний бальзам
- Кріп
- Мʼята "Orange Mint"
- М’ята "Pineapple Mint"
- М’ята кучерява
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