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Свіжі спеції за лічені тижні — які трави виростити вдома

17 грудня 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Які трави можна швидко виростити у себе вдома — поради
Людина, яка вирощує базилік вдома. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Свіжі трави завжди роблять будь-яку страву смачнішою і ароматнішою, але замість того, щоб купувати їх в магазині, їх можна спробувати виростити вдома. Дізнайтеся, які трави можна посіяти вдома, щоб зібрати перший врожай вже за декілька тижнів.

Про це повідомляє Martha Stewart.

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Які трави можна посіяти вдома

Вербена лимонна

Цю траву зазвичай додають до чаїв, десертів, сиропів та інших напоїв. Перший врожай вербени дозріває за 60 днів, але їй потрібен добре дренований ґрунт і сонце. Підходить ця рослина для вирощування і на відкритому повітрі, і вдома.

Вербена лимонная
Вербена лимонна в горщику. Фото: Pinterest

Петрушка

Ця універсальна трава додається до різних страв, зокрема, до супів, салатів і гарнірів. Перший врожай з’являється за 60-75 днів, а росте петрушка в півтіні або на сонці в добре дренованому ґрунті.

Петрушка
Вирощування петрушки на столі. Фото: Pinterest

Меліса лікарська

Ця запашна рослина створює неймовірний аромат і здатна заспокоювати нервову систему, тому її часто додають до різних чаїв. Перший врожай меліси з’являється за 70 днів, а росте вона в півтіні та добре дренованому ґрунті.

Мелисса лекарственная
Дві лікарські меліси у горщиках. Фото: Freepik

Зелена цибуля

Ця зелень зазвичай додається до салатів, гарнірів і різних перших страв або вживається у свіжому вигляді. Перший врожай зеленої цибулі з’являється за 60 днів, а росте вона в півтіні та вологому, добре дренованому ґрунті.

Зеленый лук
Врожай зеленої цибулі на вікні. Фото: Alamy

Базилік

Ця літня трава чудово підходить для приготування пасти, піци, домашнього песта або як додаткова зелень у салати. Перший врожай базиліка з’являється за 65-70 днів, а росте він під сонцем і у добре дренованому ґрунті.

Базилик
Процес вирощування базиліка в горщику. Фото: Pinterest

Ще для швидкого домашнього вирощування підходять такі трави, як:

  • Бджолиний бальзам
  • Кріп
  • Мʼята "Orange Mint"
  • М’ята "Pineapple Mint"
  • М’ята кучерява

Нагадаємо, ми писали про те, як можна з легкістю виростити руколу на своєму підвіконні. 

Раніше ми розповідали про те, які види зелені можна посадити на своєму балконі. 

Також ми повідомляли про те, як виростити свіжу зелену цибулю на підвіконні.

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