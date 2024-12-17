Какие травы можно быстро вырастить у себя дома — советы

Человек, выращивающий базилик дома. Фото: Freepik

Свежие травы всегда делают любое блюдо вкуснее и ароматнее, но вместо того, чтобы покупать их в магазине, их можно попытаться вырастить дома. Узнайте, какие травы можно посеять дома, чтобы собрать первый урожай уже через несколько недель.

Об этом сообщает Martha Stewart.

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Какие травы можно посеять дома

Вербена лимонная

Эту траву обычно добавляют в чай, десерты, сиропы и другие напитки. Первый урожай вербены созревает за 60 дней, но ей нужен хорошо дренированный грунт и солнце. Подходит это растение для выращивания и на открытом воздухе, и дома.

Вербена лимонная в горшке. Фото: Pinterest

Петрушка

Эта универсальная трава добавляется к разным блюдам, в частности, к супам, салатам и гарнирам. Первый урожай появляется через 60-75 дней, а растет петрушка в полутени или на солнце в хорошо дренированной почве.

Выращивание петрушки в горшке. Фото: Pinterest

Мелисса лекарственная

Это ароматное растение создает невероятный аромат и способно успокаивать нервную систему, поэтому его часто добавляют в разные чаи. Первый урожай мелиссы появляется через 70 дней, а растет она в полутени и хорошо дренированной почве.

Две лекарственные мелиссы в горшках. Фото: Freepik

Зеленый лук

Эта зелень обычно добавляется к салатам, гарнирам и разным первым блюдам или употребляется в свежем виде. Первый урожай зеленого лука появляется через 60 дней, а растет он в полутени и влажной, хорошо дренированной почве.

Урожай зеленого лука на окне. Фото: Alamy

Базилик

Эта летняя трава отлично подходит для приготовления пасты, пиццы, домашнего песта или как дополнительная зелень в салатах. Первый урожай базилика появляется через 65-70 дней, а растет он под солнцем и в хорошо дренированной почве.

Процесс выращивания базилика в горшке. Фото: Pinterest

Еще для быстрого домашнего выращивания подходят такие травы, как:

Пчелиный бальзам

Укроп

Мята Orange Mint

Мята Pineapple Mint

Мята кудрявая

Напомним, мы писали о том, как можно с легкостью вырастить рукколу на своем подоконнике.

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