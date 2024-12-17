Какие травы можно быстро вырастить у себя дома — советы

Свежие специи за считанные недели — какие травы вырастить дома
Свежие травы всегда делают любое блюдо вкуснее и ароматнее, но вместо того, чтобы покупать их в магазине, их можно попытаться вырастить дома. Узнайте, какие травы можно посеять дома, чтобы собрать первый урожай уже через несколько недель.
Об этом сообщает Martha Stewart.
Какие травы можно посеять дома
Вербена лимонная
Эту траву обычно добавляют в чай, десерты, сиропы и другие напитки. Первый урожай вербены созревает за 60 дней, но ей нужен хорошо дренированный грунт и солнце. Подходит это растение для выращивания и на открытом воздухе, и дома.
Петрушка
Эта универсальная трава добавляется к разным блюдам, в частности, к супам, салатам и гарнирам. Первый урожай появляется через 60-75 дней, а растет петрушка в полутени или на солнце в хорошо дренированной почве.
Мелисса лекарственная
Это ароматное растение создает невероятный аромат и способно успокаивать нервную систему, поэтому его часто добавляют в разные чаи. Первый урожай мелиссы появляется через 70 дней, а растет она в полутени и хорошо дренированной почве.
Зеленый лук
Эта зелень обычно добавляется к салатам, гарнирам и разным первым блюдам или употребляется в свежем виде. Первый урожай зеленого лука появляется через 60 дней, а растет он в полутени и влажной, хорошо дренированной почве.
Базилик
Эта летняя трава отлично подходит для приготовления пасты, пиццы, домашнего песта или как дополнительная зелень в салатах. Первый урожай базилика появляется через 65-70 дней, а растет он под солнцем и в хорошо дренированной почве.
Еще для быстрого домашнего выращивания подходят такие травы, как:
- Пчелиный бальзам
- Укроп
- Мята Orange Mint
- Мята Pineapple Mint
- Мята кудрявая
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