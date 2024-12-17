Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Свежие специи за считанные недели — какие травы вырастить дома arrow

Свежие специи за считанные недели — какие травы вырастить дома

17 декабря 2024 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие травы можно быстро вырастить у себя дома — советы
Человек, выращивающий базилик дома. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Свежие травы всегда делают любое блюдо вкуснее и ароматнее, но вместо того, чтобы покупать их в магазине, их можно попытаться вырастить дома. Узнайте, какие травы можно посеять дома, чтобы собрать первый урожай уже через несколько недель.

Об этом сообщает Martha Stewart.

Читайте также:

Какие травы можно посеять дома

Вербена лимонная

Эту траву обычно добавляют в чай, десерты, сиропы и другие напитки. Первый урожай вербены созревает за 60 дней, но ей нужен хорошо дренированный грунт и солнце. Подходит это растение для выращивания и на открытом воздухе, и дома.

Вербена лимонная
Вербена лимонная в горшке. Фото: Pinterest

Петрушка

Эта универсальная трава добавляется к разным блюдам, в частности, к супам, салатам и гарнирам. Первый урожай появляется через 60-75 дней, а растет петрушка в полутени или на солнце в хорошо дренированной почве.

Петрушка
Выращивание петрушки в горшке. Фото: Pinterest

Мелисса лекарственная

Это ароматное растение создает невероятный аромат и способно успокаивать нервную систему, поэтому его часто добавляют в разные чаи. Первый урожай мелиссы появляется через 70 дней, а растет она в полутени и хорошо дренированной почве.

Мелисса лекарственная
Две лекарственные мелиссы в горшках. Фото: Freepik

Зеленый лук

Эта зелень обычно добавляется к салатам, гарнирам и разным первым блюдам или употребляется в свежем виде. Первый урожай зеленого лука появляется через 60 дней, а растет он в полутени и влажной, хорошо дренированной почве.

Зеленый лук
Урожай зеленого лука на окне. Фото: Alamy

Базилик

Эта летняя трава отлично подходит для приготовления пасты, пиццы, домашнего песта или как дополнительная зелень в салатах. Первый урожай базилика появляется через 65-70 дней, а растет он под солнцем и в хорошо дренированной почве.

Базилик
Процесс выращивания базилика в горшке. Фото: Pinterest

Еще для быстрого домашнего выращивания подходят такие травы, как:

  • Пчелиный бальзам
  • Укроп
  • Мята Orange Mint
  • Мята Pineapple Mint
  • Мята кудрявая

Напомним, мы писали о том, как можно с легкостью вырастить рукколу на своем подоконнике.

Ранее мы говорили о том, какие виды зелени можно посадить на своем балконе.

Также мы сообщали о том, как вырастить свежий зеленый лук на подоконнике.

советы зелень петрушка базилик зеленый лук травы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:06 Суркис стал дедом, а защитник Динамо отцом — что известно

20:00 Бронь не подтянуло в "Резерв+" — что делать

19:49 Отключение света в Одессе — какими будут графики на среду

19:39 Шмыгаль раскрыл, сколько потратили на третью линию обороны в 2024

19:31 Челси имеет право расторгнуть с Мудриком контракт

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

19:23 Студент в 25 лет — почему он должен явиться в ТЦК

19:20 Польша сделает максимум для вступления Украины в НАТО, — Туск

Text

19:00 Главные коррупционные скандалы 2024 года — Київський час

18:55 Сырский заявил, на сколько километров растянулась линия фронта

18:41 Нарушителей в Украине ждет новый способ наказания — что известно

20:06 Суркис стал дедом, а защитник Динамо отцом — что известно

20:00 Бронь не подтянуло в "Резерв+" — что делать

19:49 Отключение света в Одессе — какими будут графики на среду

19:39 Шмыгаль раскрыл, сколько потратили на третью линию обороны в 2024

19:31 Челси имеет право расторгнуть с Мудриком контракт

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

19:23 Студент в 25 лет — почему он должен явиться в ТЦК

19:20 Польша сделает максимум для вступления Украины в НАТО, — Туск

18:55 Сырский заявил, на сколько километров растянулась линия фронта

18:41 Нарушителей в Украине ждет новый способ наказания — что известно

18:33 Забудьте о рисе — как спасти телефон, упавший в воду

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Text

19:00 Главные коррупционные скандалы 2024 года — Київський час

Text

17:50 Сырский сделал важное заявление по поводу войны — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 КГВА сделала заявление о комендантском часе в Киеве на праздники

Text

15:24 Нардеп объяснил, что даст Украине перемирие с РФ

Text

13:49 Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

13:15 Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

Text

11:23 Нардеп объяснил проблему избиения военных командирами

Text

08:00 Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам