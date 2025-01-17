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Як слід підготувати воду з-під крана для поливу кімнатних рослин

17 січня 2025 06:52
Олександра Ткачук - Редактор
Як підготувати водопровідну воду для поливу кімнатних рослин — три прості способи
Дівчина поливає вазон з рослиною. Фото: istockphoto.com
Олександра Ткачук - Редактор

Водопровідна вода, яку ми щодня використовуємо, далеко не завжди підходить для поливу кімнатних рослин. Проблема у тому, що вона може бути занадто жорсткою, містити домішки хлору, вапна або інші хімічні сполуки. Це може вплинути на ріст і здоров'я рослин. Тож, щоб "зелені улюбленці" не хворіли та радували своєю красою, необхідно правильно готувати воду для поливу.

Пропонуємо дізнатися про три прості, але ефективні способи підготовки водопровідної води до поливу домашніх квітів. Ці методи допомагають знизити жорсткість, а також видалити небажані домішки. 

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Три прості способи підготувати воду з-під крана для поливу

1. Відстоювання води

Найпопулярніший, найпростіший та найдоступніший спосіб підготувати воду для поливу — це відстоювання. Під час цього процесу з води випаровуються шкідливі домішки, такі як хлор, а важкі метали осаджуються.

Вода має відстоюватися 24–48 годин у відкритому посуді для цього, до прикладу, підійде скляна банка. Пластикові пляшки не підходять, оскільки можуть самі виділяти у воду шкідливі сполуки. 

2. Підкислення води

Підкислення корисне для зменшення жорсткості води, особливо якщо ви помічаєте, що рослини реагують на полив жовтінням листя або появою білих соляних відкладень на поверхні ґрунту.

Щоб підкислити воду, зробіть наступне:

  • на 10 л води додайте 1 ч. л. лимонної або ортофосфорної кислоти;
  • ретельно перемішайте до повного розчинення;
  • залиште розчин відстоятися протягом доби. 

Перед поливом важливо уникати попадання осаду в воду, яку використовуватимете.

А для перевірки кислотності води можна використовувати лакмусовий папірець. Оптимальний рівень pH для поливу більшості рослин — 6–6,5.

 

Три прості способи підготувати воду з-під крана для поливу
Дівчина поливає вазон з рослиною. Фото: freepik.com

3. Заморожування води

Заморожування також дозволяє знизити жорсткість води. Під час замерзання частина хімічних домішок випадає в осад, що робить талу воду більш м'якою.

Як правильно заморожувати воду: 

  • наповніть посудину водою, залишивши приблизно ⅓ об'єму для розширення під час замерзання;
  • залиште воду в морозильнику до повного замерзання;
  • розморозьте воду при кімнатній температурі, а перед використанням дочекайтеся, поки вона нагріється.

Раніше ми розповідали, як можна виростити фіалку з листочка. 

Нагадаємо, ми писали, як доглядати за пеларгонією,  щоб кімнатна рослина радувала квітами. 

Також пропонуємо дізнатися, чим можна підживити орхідею, щоб стимулювати її цвітіння. 

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