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Чим підживити орхідею, щоб стимулювати її цвітіння — поради

15 січня 2025 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Чим полити орхідею, щоб вона зацвіла — корисне підживлення з рису і алое
Підживлення орхідеї розчином з рису і алое вера. Фото: скриншот з YouTube
Христина Кучугурна - Редактор

Не секрет, що орхідея користується особливою увагою вдома, але інколи буває так, що вона перестає квітнути і втрачає свою природну красу. У цьому випадку досвідчені дачники пояснили, чим варто підживити цю кімнатну рослину, щоб стимулювати формування нових квітконосів.

Про це розповідають на каналі "HayataDairPüfNoktalar" в YouTube.

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Дуже часто господині стикаються з такою проблемою, як відсутність цвітіння орхідей. Але цю кімнатну рослину можна з легкістю "відродити", причому, на це не потрібно витрачати багато грошей. У цьому вам допоможуть звичайна крупа і популярна кімнатна квітка.

В мережі показали, як можна стимулювати цвітіння орхідей за допомогою звичайних підручних матеріалів.

Орхидея
Квітконоси орхідеї на гілці рослини. Фото: скриншот з YouTube

Як змусити орхідею квітнути

Щоб стимулювати цвітіння орхідеї, підживіть її сумішшю звичайного рису і алое вери, які містять велику кількість корисних мінералів і вітамінів. Для приготування суміші, яка сприятиме формуванню нових квітконосів у кімнатної рослини, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Рис — одна столова ложка
  • Вода
  • Алое вера — один листок 
  • Вода для розведення настоїв — 300 мілілітрів

Для приготування ефективної суміші залийте рис водою, перемішайте і залиште в такому стані на 30 хвилин. У цей час візьміть листок алое вера і подрібніть його у блендері, додавши невелику кількість води, після чого процідіть рідину і рисову воду.

Змішайте між собою ці настої, розведіть їх водою і раз на місяць підживлюйте кожну орхідею шістьма столовими ложками цього розчину. Цей розчин допоможе вашим орхідеям розквітнути і тішити ваше око своєю неймовірною красою.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно пересадити орхідею, щоб не зіпсувати її цвітіння. 

Раніше ми розповідали про те, як потрібно обрізати орхідею, щоб змусити її квітнути. 

Також ми повідомляли про те, чому коріння орхідеї вилазить з горщика і як виправити цю проблему.

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