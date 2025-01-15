Чим полити орхідею, щоб вона зацвіла — корисне підживлення з рису і алое

Підживлення орхідеї розчином з рису і алое вера. Фото: скриншот з YouTube

Не секрет, що орхідея користується особливою увагою вдома, але інколи буває так, що вона перестає квітнути і втрачає свою природну красу. У цьому випадку досвідчені дачники пояснили, чим варто підживити цю кімнатну рослину, щоб стимулювати формування нових квітконосів.

Про це розповідають на каналі "HayataDairPüfNoktalar" в YouTube.

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Дуже часто господині стикаються з такою проблемою, як відсутність цвітіння орхідей. Але цю кімнатну рослину можна з легкістю "відродити", причому, на це не потрібно витрачати багато грошей. У цьому вам допоможуть звичайна крупа і популярна кімнатна квітка.

В мережі показали, як можна стимулювати цвітіння орхідей за допомогою звичайних підручних матеріалів.

Квітконоси орхідеї на гілці рослини. Фото: скриншот з YouTube

Як змусити орхідею квітнути

Щоб стимулювати цвітіння орхідеї, підживіть її сумішшю звичайного рису і алое вери, які містять велику кількість корисних мінералів і вітамінів. Для приготування суміші, яка сприятиме формуванню нових квітконосів у кімнатної рослини, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Рис — одна столова ложка

Вода

Алое вера — один листок

Вода для розведення настоїв — 300 мілілітрів

Для приготування ефективної суміші залийте рис водою, перемішайте і залиште в такому стані на 30 хвилин. У цей час візьміть листок алое вера і подрібніть його у блендері, додавши невелику кількість води, після чого процідіть рідину і рисову воду.

Змішайте між собою ці настої, розведіть їх водою і раз на місяць підживлюйте кожну орхідею шістьма столовими ложками цього розчину. Цей розчин допоможе вашим орхідеям розквітнути і тішити ваше око своєю неймовірною красою.

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