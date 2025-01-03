Навіщо тримати орхідею в прозорому горщику — корисні поради

Жінка, яка доглядає орхідею в прозорому горщику. Фото: Pinterest

Мало хто знає, але вирощувати орхідеї в прозорих горщиках — це не тільки красиво, а й корисно для квітів. Досвідчені квітникарі пояснили, як краще вирощувати орхідеї і чому важливо тримати ці популярні кімнатні рослини в прозорих горщиках.

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Орхідеї — це дуже красиві кімнатні рослини, які користуються особливою популярністю в господинь. Однак, щоб виростити розкішні квіти, їм потрібен відповідний догляд. Необхідно враховувати певні моменти, зокрема, освітлення і види горщиків.

Декілька орхідей на підвіконні. Фото: Pinterest

Як варто доглядати орхідеї при вирощуванні

По-перше, горщики з орхідеями краще тримати на підвіконні зі східного або західного боку, щоб на них світило сонце вранці або ввечері. Якщо ви не хочете, щоб на квіти потрапляли прямі сонячні промені, розміщуйте горщики недалеко від вікон.

По-друге, цим кімнатним рослинам потрібен світловий день тривалістю від 12 до 16 годин, особливо взимку. Якщо немає змоги забезпечити ці умови орхідеям, можете розмістити біля них фітолампи замість природного освітлення.

Догляд орхідей на вікні. Фото: Freepik

Чому важливо тримати орхідеї в прозорих горщиках

Квітникарі з досвідом рекомендують вирощувати орхідею в прозорих горщиках з отворами. Справа в тому, що так вода ефективніше стікатиме у процесі поливу, а це важливо для гарного цвітіння цих популярних кімнатних квітів.

Оскільки коренева система цих кімнатних рослин фотосинтезують, їм потрібно освітлення для правильного росту і розвитку. Краще не тримати орхідеї в непрозорих горщиках, адже так вони можуть швидше засохнути і навіть загинути.

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