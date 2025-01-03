Зачем держать орхидею в прозрачном горшке — полезные советы

Женщина, которая ухаживает за орхидеей в прозрачном горшке. Фото: Pinterest

Мало кто знает, но выращивать орхидеи в прозрачных горшках — это не только красиво, но и полезно для цветов. Опытные цветоводы объяснили, как лучше выращивать орхидеи и почему важно держать эти популярные комнатные растения в прозрачных горшках.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Орхидеи — это очень красивые комнатные растения, которые пользуются особой популярностью у хозяек. Однако, чтобы вырастить роскошные цветы, им нужен соответствующий уход. Необходимо учитывать определенные моменты, в частности, освещение и виды горшков.

Несколько орхидей на подоконнике. Фото: Pinterest

Как следует ухаживать за орхидеями при выращивании

Во-первых, горшки с орхидеями лучше держать на подоконнике с восточной или западной стороны, чтобы на них светило солнце утром или вечером. Если вы не хотите, чтобы на цветы попадали прямые солнечные лучи, размещайте горшки недалеко от окон.

Во-вторых, этим комнатным растениям требуется световой день продолжительностью от 12 до 16 часов, особенно зимой. Если нет возможности обеспечить эти условия орхидеям, можете разместить возле них фитолампы вместо естественного освещения.

Уход за орхидеями на окне. Фото: Freepik

Почему важно держать орхидеи в прозрачных горшках

Цветоводы с опытом рекомендуют выращивать орхидею в прозрачных горшках с отверстиями. Дело в том, что так вода будет эффективнее стекать в процессе полива, а это важно для хорошего цветения этих популярных комнатных цветов.

Поскольку корневая система этих комнатных растений фотосинтезируется, им требуется освещение для правильного роста и развития. Лучше не держать орхидеи в непрозрачных горшках, ведь так они могут быстрее засохнуть и даже погибнуть.

Напомним, мы писали о том, как правильно обрезать орхидею, чтобы стимулировать ее цветение.

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