Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Выращивайте орхидею только в прозрачном горшке — почему это важно arrow

Выращивайте орхидею только в прозрачном горшке — почему это важно

3 января 2025 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Зачем держать орхидею в прозрачном горшке — полезные советы
Женщина, которая ухаживает за орхидеей в прозрачном горшке. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Мало кто знает, но выращивать орхидеи в прозрачных горшках — это не только красиво, но и полезно для цветов. Опытные цветоводы объяснили, как лучше выращивать орхидеи и почему важно держать эти популярные комнатные растения в прозрачных горшках.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Орхидеи — это очень красивые комнатные растения, которые пользуются особой популярностью у хозяек. Однако, чтобы вырастить роскошные цветы, им нужен соответствующий уход. Необходимо учитывать определенные моменты, в частности, освещение и виды горшков.

Орхидеи
Несколько орхидей на подоконнике. Фото: Pinterest

Как следует ухаживать за орхидеями при выращивании

Во-первых, горшки с орхидеями лучше держать на подоконнике с восточной или западной стороны, чтобы на них светило солнце утром или вечером. Если вы не хотите, чтобы на цветы попадали прямые солнечные лучи, размещайте горшки недалеко от окон.

Во-вторых, этим комнатным растениям требуется световой день продолжительностью от 12 до 16 часов, особенно зимой. Если нет возможности обеспечить эти условия орхидеям, можете разместить возле них фитолампы вместо естественного освещения.

Уход за орхидеями
Уход за орхидеями на окне. Фото: Freepik

Почему важно держать орхидеи в прозрачных горшках

Цветоводы с опытом рекомендуют выращивать орхидею в прозрачных горшках с отверстиями. Дело в том, что так вода будет эффективнее стекать в процессе полива, а это важно для хорошего цветения этих популярных комнатных цветов.

Поскольку корневая система этих комнатных растений фотосинтезируется, им требуется освещение для правильного роста и развития. Лучше не держать орхидеи в непрозрачных горшках, ведь так они могут быстрее засохнуть и даже погибнуть.

Напомним, мы писали о том, как правильно обрезать орхидею, чтобы стимулировать ее цветение.

Раньше мы рассказывали о том, как можно заставить орхидею снова зацвести.

Также мы сообщали о том, почему корни орхидеи вылезают из горшка и как это исправить.

растения цветы советы орхидея домашние цветы комнатные растения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:05 Тепло, но снег с дождем — прогноз погоды в Украине на сегодня

04:53 В Украине обновили правила выхода на пенсию — что изменилось

04:45 Гороскоп на 3 января: Близнецам —знакомства, Львам — успех

04:30 Раскол через мобилизацию — социолог об отношении к ТЦК

04:17 В Киеве звучит воздушная тревога — что летит на столицу

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

03:26 "Азов" приглашает на работу водителей бензовозов — какая зарплата

02:37 В январе фронт стабилизируется — Зеленский рассказал почему

01:46 Курск является козырем в переговорах — Зеленский объяснил почему

01:32 Боец совершил СЗЧ из-за смерти сына, но суд его жестко наказал

01:30 Прохождение ВВК реформируют уже в феврале — что изменится

05:05 Тепло, но снег с дождем — прогноз погоды в Украине на сегодня

04:53 В Украине обновили правила выхода на пенсию — что изменилось

04:45 Гороскоп на 3 января: Близнецам —знакомства, Львам — успех

04:30 Раскол через мобилизацию — социолог об отношении к ТЦК

04:17 В Киеве звучит воздушная тревога — что летит на столицу

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

03:26 "Азов" приглашает на работу водителей бензовозов — какая зарплата

02:37 В январе фронт стабилизируется — Зеленский рассказал почему

01:46 Курск является козырем в переговорах — Зеленский объяснил почему

01:32 Боец совершил СЗЧ из-за смерти сына, но суд его жестко наказал

01:30 Прохождение ВВК реформируют уже в феврале — что изменится

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

Text

20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

Text

17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:55 Эксперт прокомментировал угрозы Словакии по электроснабжению

Text

13:16 Остановка транзита газа — Кучеренко назвал трудности для Украины

Text

13:00 Подоляк о переговорах с Россией — эфир День.LIVE

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

08:00 Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

1 января 2025
Text

18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

Text

08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года