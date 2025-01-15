Чем полить орхидею, чтобы она зацвела — полезная подкормка из риса и алоэ

Подкормка орхидеи раствором из риса и алоэ вера. Фото: скриншот с YouTube

Не секрет, что орхидея пользуется особым вниманием дома, но иногда бывает так, что она перестает цвести и теряет свою природную красоту. В этом случае опытные дачники объяснили, чем стоит подкормить это комнатное растение, чтобы стимулировать формирование новых цветоносов.

Об этом рассказывают на канале "HayataDairPüfNoktalar" в YouTube.

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Очень часто хозяйки сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие цветения орхидей. Но это комнатное растение можно с легкостью "возродить", причем, на это не нужно тратить много денег. В этом вам помогут обычная крупа и популярный комнатный цветок.

В сети показали, как можно стимулировать цветение орхидей с помощью обычных подручных материалов.

Цветоносы орхидеи на ветке растения. Фото: скриншот с YouTube

Как заставить орхидею цвести

Чтобы стимулировать цветение орхидеи, подкормите ее смесью обычного риса и алоэ вера, которые содержат большое количество полезных минералов и витаминов. Для приготовления смеси, которая будет способствовать формированию новых цветоносов у комнатного растения, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Рис — одна столовая ложка

Вода

Алоэ вера — один листок

Вода для разведения настоев — 300 миллилитров

Для приготовления эффективной смеси залейте рис водой, перемешайте и оставьте в таком состоянии на 30 минут. В это время возьмите листок алоэ вера и измельчите его в блендере, добавив небольшое количество воды, после чего процедите жидкость и рисовую воду.

Смешайте между собой эти настои, разведите их водой и раз в месяц подкармливайте каждую орхидею шестью столовыми ложками этого раствора. Этот раствор поможет вашим орхидеям расцвести и радовать ваш глаз своей невероятной красотой.

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