Как подготовить водопроводную воду для полива комнатных растений — три простых способа

Девушка поливает вазон с растением. Фото: istockphoto.com

Водопроводная вода, которую мы ежедневно используем, далеко не всегда подходит для полива комнатных растений. Проблема в том, что она может быть слишком жесткой, содержать примеси хлора, извести или другие химические соединения. Это может повлиять на рост и здоровье растений. Поэтому, чтобы "зеленые любимцы" не болели и радовали своей красотой, необходимо правильно готовить воду для полива.

Предлагаем узнать о трех простых, но эффективных способах подготовки водопроводной воды к поливу домашних цветов.

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1. Отстаивание воды

Самый популярный, самый простой и доступный способ подготовить воду для полива — это отстаивание. Во время этого процесса из воды испаряются вредные примеси, такие как хлор, а тяжелые металлы осаждаются.

Вода должна отстаиваться 24–48 часов в открытой посуде для этого, к примеру, подойдет стеклянная банка. Пластиковые бутылки не подходят, поскольку могут сами выделять в воду вредные соединения.

2. Подкисление воды

Подкисление полезно для уменьшения жесткости воды, особенно если вы замечаете, что растения реагируют на полив желтением листьев или появлением белых соляных отложений на поверхности почвы.

Чтобы подкислить воду, сделайте следующее:

на 10 л воды добавьте 1 ч. л. лимонной или ортофосфорной кислоты;

тщательно перемешайте до полного растворения;

оставьте раствор отстояться в течение суток;

Перед поливом важно избегать попадания осадка в воду, которую будете использовать.

А для проверки кислотности воды можно использовать лакмусовую бумажку. Оптимальный уровень pH для полива большинства растений — 6–6,5.

Девушка поливает вазон с растением. Фото: freepik.com

3. Замораживание воды

Замораживание также позволяет снизить жесткость воды. Во время замерзания часть химических примесей выпадает в осадок, что делает талую воду более мягкой.

Как правильно замораживать воду:

наполните сосуд водой, оставив примерно ⅓ объема для расширения во время замерзания;

оставьте воду в морозильнике до полного замерзания;

разморозьте воду при комнатной температуре, а перед использованием дождитесь, пока она нагреется.

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