Как можно вырастить красивый шпинат на огороде — полезные советы дачникам

Человек, который собирает урожай шпината на огороде. Фото: Freeplants

Не секрет, что шпинат — это настоящий кладезь витаминов, которые нужны для поддержки здоровья организма каждого человека. Мы рассказываем, как можно самостоятельно вырастить эту зелень, чтобы получить самый лучший урожай на собственном огороде без необходимости идти в магазин.

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Когда стоит сажать шпинат на огороде

Дачники с опытом советуют начинать сеять шпинат рано весной, а затем — осенью. Хороший урожай получается только тогда, когда вы посадите шпинат именно в это время, поэтому не тратьте свое время на то, чтобы сделать это поздней весной или летом.

Урожай шпината на огороде. Фото: Pixabay

Как правильно выращивать шпинат

Подготовка грядки для посева

Прежде, чем сеять шпинат, необходимо тщательно подкормить почву, внеся в нее аммиачную селитру, навоз и компост. Причем, делать это важно в таком соотношении, как:

Аммиачная селитра — 15 грамм на один квадратный метр

Компост — пять-шесть килограмм на один квадратный метр

Защита почвы от пересыхания

Запомните, что шпинат не любит засухи, ведь при отсутствии осадков он сразу идет в стрелки. Поэтому необходимо защитить его от пересыхания.

Подкормка шпината

Также важно подкормить шпинат удобрениями с содержанием азота, добавляя под растения такие вещества, как:

Фосфор

Калий

Мочевина

Сбор урожая шпината на огороде. Фото: Decorexpro

Прореживание почвы под шпинатом

Когда вы видите первые признаки прорастания семян шпината, обязательно начните прореживать почву под ними. У шпината появятся полноценные розетки только в том случае, если у него будет достаточно места для развития.

Дело в том, что каждому кустику шпината необходимо десять сантиметров свободного пространства и более 20-25 сантиметров расстояния между грядками.

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