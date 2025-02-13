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Не садіть ці овочі після помідорів — які та чим це небезпечно

13 лютого 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Які овочі не можна садити після помідорів на городі — поради дачникам
Дачник, який тримає зібраний врожай помідорів. Фото: Pixabay
Христина Кучугурна - Редактор

При вирощуванні тієї чи іншої культури на городі необхідно дотримуватися правильної сівозміни, яка впливає на майбутній врожай. Тому досвідчені дачники розповіли, які рослини в жодному випадку не можна садити після помідорів на городі, щоб не зіпсувати врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли дачники збирають врожай на городі, після нього залишається порожнє місце, яке можна заповнити гарним врожаєм. Однак, у цьому випадку треба дотримуватися певних правил, зокрема, правильної сівозміни, адже далеко не всі рослини можна садити одну за одною.

Наприклад, після помідорів категорично не можна садити кілька рослин, адже можна залишитися без врожаю. Дізнайтеся, про які культури йдеться в цьому випадку.

Помидоры
Три стиглих помідора на гілці. Фото: Pinterest

Що краще не садити на городі там, де росли помідори

Картопля

І помідори і картопля люблять азот, тому посадивши картоплю після томатів, доведеться регулярно підживлювати всю ділянку. До того ж, помідори можуть залишити по собі паразитів, які передадуться на картоплю, наприклад, капустянку, колорадських жуків і дротяників.

А ще від помідорів можуть передатися грибкові захворювання, зокрема, фітофтороз. Тому в жодному разі не можна садити картоплю там, де ви вирощували помідори.

Картофель
Врожай картоплі на городі. Фото: Pinterest

Полуниця

Не варто садити після помідорів і полуницю, адже вона може постраждати від фітофтори. Це небезпечне захворювання може зіпсувати ваш врожай, а ви не зможете насолодитися солодкими ягодами влітку.

Клубника
Врожай полуниці на городі. Фото: Pinterest

Баклажани

Ці овочі також краще не садити після томатів на городі, адже вони, як і помідори, дуже виснажують ґрунт. В результаті вам не вдасться отримати гарний врожай на своєму городі.

Баклажаны
Врожай баклажанів на кущі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, який сорт помідорів варто посадити на городі навесні. 

Раніше ми розповідали про те, в чому треба замочити насіння помідорів перед посадкою. 

Також ми повідомляли про те, як правильно потрібно сіяти помідори на розсаду.

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