Какие овощи нельзя сажать после помидоров на огороде — советы дачникам

Не сажайте эти овощи после помидоров — какие и чем это опасно
При выращивании той или иной культуры на огороде необходимо придерживаться правильного севооборота, который влияет на будущий урожай. Поэтому опытные дачники рассказали, какие растения ни в коем случае нельзя сажать после помидоров на огороде, чтобы не испортить урожай.
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Когда дачники собирают урожай на огороде, после него остается пустое место, которое можно заполнить хорошим урожаем. Однако, в этом случае надо придерживаться определенных правил, в частности, правильного севооборота, ведь далеко не все растения можно сажать одно за другим.
Например, после помидоров категорически нельзя сажать несколько растений, ведь можно остаться без урожая. Узнайте, о каких культурах идет речь в этом случае.
Что лучше не сажать на огороде там, где росли помидоры
Картофель
И помидоры и картофель любят азот, поэтому посадив картофель после томатов, придется регулярно подкармливать весь участок. К тому же, помидоры могут оставить после себя паразитов, которые передадутся на картофель, например, медведок, колорадских жуков и проволочника.
А еще от помидоров могут передаться грибковые заболевания, в частности, фитофтороз. Поэтому ни в коем случае нельзя сажать картофель там, где вы выращивали помидоры.
Клубника
Не стоит сажать после помидоров и клубнику, ведь она может пострадать от фитофторы. Это опасное заболевание может испортить ваш урожай, а вы не сможете насладиться сладкими ягодами летом.
Баклажаны
Эти овощи также лучше не сажать после томатов на огороде, ведь они, как и помидоры, очень истощают почву. В результате вам не удастся получить хороший урожай на своем огороде.
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