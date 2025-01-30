Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Який сорт помідорів обрати, щоб посадити на городі навесні arrow

Який сорт помідорів обрати, щоб посадити на городі навесні

30 січня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Який сорт помідорів посадити на городі навесні 2025 — поради дачникам
Людина, яка тримає врожай помідорів у руках. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Щоб зібрати великий врожай смачних і соковитих помідорів, необхідно правильно вибрати сорт для посадки на городі. Досвідчені дачники розповіли, який сорт томатів варто посадити на своїй ділянці навесні, щоб отримати бажані результати.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Найкращий сорт помідорів для посадки навесні

Дачники з досвідом рекомендують звернути увагу на сорт "Алмаз Якутії", який дасть великий врожай. Посадивши цей сорт на городі, можна зібрати з одного куща до десяти кілограмів помідорів. Ще помідори цього сорту не потребують особливих умов вирощування, але їм потрібна волога.

Крім того, цей сорт з легкістю витримує різні зміни погодних умов і дає гарний врожай навіть в прохолодних регіонах. Більш того, він вважається стійким до таких поширених захворювань, як фітофтора і борошниста роса.

Але більше за все цей сорт люблять за його неймовірний присмак, адже плоди виростають солодкими з тонкою шкіркою та чудово підходять як для свіжих салатів, так і для заготовок.

Помидоры
Багато різних сортів помідорів. Фото: Pinterest

Як правильно сіяти сорт "Алмаз Якутії"

Насіння цього сорту варто сіяти в березні, але якщо ви живете в південних регіонах, можете зробити це в лютому. Обов’язково підживлюйте помідори органічними добривами і обрізайте зайві пагони, а ще використовуйте краплинний полив, адже цей сорт не любить як пересихання, так і перезволоження.

І не забувайте підв’язувати кущі помідорів цього сорту, адже щойно надворі почнуться перші вітри, рослини почнуть лягати на землю. Пам’ятайте, що кущі цього сорту потребують підтримки.

Нагадаємо, ми писали про те, коли потрібно сіяти розсаду помідорів у лютому 2025 року.

Раніше ми розповідали про те, що краще не садити біля помідорів на городі. 

Також ми повідомляли про те, на якій відстані треба садити помідори на городі.

овочі поради город помідори томат сорт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:49 Словаччина депортує українця через "загрозу держперевороту"

17:26 До +15 °С — в Укргідрометцентрі назвали найтепліші області завтра

17:25 Забруднення портів Одещини — оголошено тендер на закупівлю бонів

17:24 Удар по Сумах — зросла кількість загиблих

17:12 Помідори на вагу золота — скільки коштують в АТБ, Сільпо та Ашані

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:11 Vodafone здійснив перший у світі космічний відеодзвінок

17:10 У Львові дві родини отримали відзнаку "Праведники народів світу"

17:09 ВЛК до 5 лютого — Верещук відповіла, чи будуть штрафи

17:05 Тимчасовий захист в ЄС — чи відпускають біженців в Україну

Text

16:56 Попенко заявив про загрози у комунальній сфері через мобілізацію

17:49 Словаччина депортує українця через "загрозу держперевороту"

17:26 До +15 °С — в Укргідрометцентрі назвали найтепліші області завтра

17:25 Забруднення портів Одещини — оголошено тендер на закупівлю бонів

17:24 Удар по Сумах — зросла кількість загиблих

17:12 Помідори на вагу золота — скільки коштують в АТБ, Сільпо та Ашані

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:11 Vodafone здійснив перший у світі космічний відеодзвінок

17:10 У Львові дві родини отримали відзнаку "Праведники народів світу"

17:09 ВЛК до 5 лютого — Верещук відповіла, чи будуть штрафи

17:05 Тимчасовий захист в ЄС — чи відпускають біженців в Україну

16:42 Мазут на узбережжі Одещини — що кажуть у департаменті екології

06:40 Нові ціни на брухт в Україні — скільки платять за латунь у січні

06:20 Допомога українським біженцям — які є програми та зміни у 2025

06:05 Ліміти на перекази та повторна ВЛК — що зміниться з 1 лютого

29 січня 2025

06:40 Оновилися тарифи на алюміній — ціни на кольоровий метал у січні

28 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:25 Виробництво чипів в Україні — наскільки реально та які є проблеми

05:45 Ці цифри засмутять — які мінімальні пенсії в Україні та ЄС

27 січня 2025

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

Text

16:56 Попенко заявив про загрози у комунальній сфері через мобілізацію

Text

15:24 В українських сховищах історичний мінімум запасів газу, — Попенко

Text

13:00 Що готує Трамп для України за 100 днів, — ефір День.LIVE

Text

12:48 Реформа правосуддя — нардеп про перший етап переговорів з ЄС

Text

11:20 Як закінчиться війна в Україні — у ЗСУ зробили прогноз

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

10:41 Приводять п'яниць та хворих — військовий розкритикував ТЦК

Text

08:00 Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

Text

07:57 Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

Text

03:44 Пощастило лише трьом — чому у Києві ВПО не отримують житло

29 січня 2025
Text

19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

27 січня 2025

18:20 Безплатний проїзд для українок 60+ — де діють пільги у 2025 році

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

29 січня 2025

11:18 Що буде, якщо вставити флешку в зарядний пристрій для смартфона

22 січня 2025

12:03 "Данський" салат, який можна їсти навіть вночі — рецепт за 5 хв

21 січня 2025

16:16 Найдешевший мобільний тариф для пенсіонерів — яка ціна