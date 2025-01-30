Який сорт помідорів посадити на городі навесні 2025 — поради дачникам

Людина, яка тримає врожай помідорів у руках. Фото: Freepik

Щоб зібрати великий врожай смачних і соковитих помідорів, необхідно правильно вибрати сорт для посадки на городі. Досвідчені дачники розповіли, який сорт томатів варто посадити на своїй ділянці навесні, щоб отримати бажані результати.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Найкращий сорт помідорів для посадки навесні

Дачники з досвідом рекомендують звернути увагу на сорт "Алмаз Якутії", який дасть великий врожай. Посадивши цей сорт на городі, можна зібрати з одного куща до десяти кілограмів помідорів. Ще помідори цього сорту не потребують особливих умов вирощування, але їм потрібна волога.

Крім того, цей сорт з легкістю витримує різні зміни погодних умов і дає гарний врожай навіть в прохолодних регіонах. Більш того, він вважається стійким до таких поширених захворювань, як фітофтора і борошниста роса.

Але більше за все цей сорт люблять за його неймовірний присмак, адже плоди виростають солодкими з тонкою шкіркою та чудово підходять як для свіжих салатів, так і для заготовок.

Багато різних сортів помідорів. Фото: Pinterest

Як правильно сіяти сорт "Алмаз Якутії"

Насіння цього сорту варто сіяти в березні, але якщо ви живете в південних регіонах, можете зробити це в лютому. Обов’язково підживлюйте помідори органічними добривами і обрізайте зайві пагони, а ще використовуйте краплинний полив, адже цей сорт не любить як пересихання, так і перезволоження.

І не забувайте підв’язувати кущі помідорів цього сорту, адже щойно надворі почнуться перші вітри, рослини почнуть лягати на землю. Пам’ятайте, що кущі цього сорту потребують підтримки.

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