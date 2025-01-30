Какой сорт помидоров посадить на огороде весной 2025 — советы дачникам

Человек, который держит урожай помидоров в руках. Фото: Freepik

Чтобы собрать большой урожай вкусных и сочных помидоров, необходимо правильно выбрать сорт для посадки на огороде. Опытные дачники рассказали, какой сорт томатов стоит посадить на своем участке весной, чтобы получить желаемые результаты.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Дачники с опытом рекомендуют обратить внимание на сорт "Алмаз Якутии", который даст большой урожай. Посадив этот сорт на огороде, можно собрать с одного куста до десяти килограмм помидоров. Еще помидоры этого сорта не нуждаются в особых условиях выращивания, но им нужна влага.

Кроме того, этот сорт с легкостью выдерживает различные изменения погодных условий и дает хороший урожай даже в прохладных регионах. Более того, он считается устойчивым к таким распространенным заболеваниям, как фитофтора и мучнистая роса.

Но больше всего этот сорт любят за его невероятный привкус, ведь плоды вырастают сладкими с тонкой кожицей и прекрасно подходят как для свежих салатов, так и для заготовок.

Много разных сортов помидоров. Фото: Pinterest

Как правильно сеять сорт "Алмаз Якутии"

Семена этого сорта стоит сеять в марте, но если вы живете в южных регионах, можете сделать это в феврале. Обязательно подкармливайте помидоры органическими удобрениями и обрезайте лишние побеги, а еще используйте капельный полив, ведь этот сорт не любит как пересыхания, так и переувлажнения.

И не забывайте подвязывать кусты помидоров этого сорта, ведь как только на улице начнутся первые ветра, растения начнут ложиться на землю. Помните, что кусты этого сорта нуждаются в поддержке.

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