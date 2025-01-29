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В чому треба замочити насіння помідорів — поради дачникам

29 січня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Як захистити помідори від фітофтори — в чому замочити насіння, поради дачникам
Людина, яка збирає врожай помідорів на городі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Перш, ніж садити будь-яку рослину на городі, зокрема, і помідори, необхідно правильно підготувати її насіння. Досвідчені дачники розповіли, в чому потрібно замочити насіння томатів перед посівом на городі, щоб отримати великий врожай соковитих овочів і захистити їх від хвороб.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Процес підготовки насіння перед посівом напряму впливає на те, який врожай ви зберете, чи хворітимуть ваші рослини та чи страждатимуть від шкідників. Щоб врожай точно вийшов гарним, необхідно попередньо замочити насіння. 

Досвідчені дачники розповіли, в чому необхідно замочити насіння томатів, щоб захистити їх від такого захворювання, як фітофтора.

Семена помидоров
Підготовка насіння помідорів перед розсадою. Фото: Pinterest

В чому потрібно замочити насіння помідорів, щоб захистити їх від фітофтори

Сольовий розчин

Щоб обробити насіння помідорів від фітофтори, досвідчені дачники рекомендують замочити його в сольовому розчині, залишивши в такому стані на 12-14 годин. Після цього обов’язково промийте насіння під проточною водою і просушіть його.

Розчин на основі соди

Щоб запобігти розвитку фітофтори на помідорах, можна обробити їхнє насіння розчином на основі соди. Для приготування такої суміші вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Сода — одна чайна ложка
  • Гаряча вода — одна склянка

Залиште насіння томатів у теплому розчині на 12-14 годин, після цього промийте їх під проточною водою і просушіть.

Перекис водню

Замочити насіння помідорів, щоб захистити їх від цієї хвороби, можна також у 3% розчині перекису водню. Для цього розбавте препарат двома частинами води і залиште в цьому розчині насіння на час від трьох до 12 годин. Після цього промийте насіння і висушіть.

Нагадаємо, ми писали про те, чому розсада помідорів переростає і як це виправити. 

Раніше ми розповідали про те, як потрібно посіяти помідори на розсаду для гарного врожаю. 

Також ми повідомляли про те, які рослини краще не садити біля помідорів на городі.

хвороба овочі поради помідори томат фітофтора

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