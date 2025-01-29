Как защитить помидоры от фитофторы — в чем замочить семена, советы дачникам

Человек, который собирает урожай помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Прежде, чем сажать любое растение на огороде, в частности, и помидоры, необходимо правильно подготовить его семена. Опытные дачники рассказали, в чем нужно замочить семена томатов перед посевом на огороде, чтобы получить большой урожай сочных овощей и защитить их от болезней.

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Процесс подготовки семян перед посевом напрямую влияет на то, какой урожай вы соберете, будут ли болеть ваши растения и будут ли страдать от вредителей. Чтобы урожай точно получился хорошим, необходимо предварительно замочить семена.

Опытные дачники рассказали, в чем необходимо замочить семена томатов, чтобы защитить их от такого заболевания, как фитофтора.

Подготовка семян помидоров перед рассадой. Фото: Pinterest

В чем нужно замочить семена помидоров, чтобы защитить их от фитофторы

Солевой раствор

Чтобы обработать семена помидоров от фитофторы, опытные дачники рекомендуют замочить их в солевом растворе, оставив в таком состоянии на 12-14 часов. После этого обязательно промойте семена под проточной водой и просушите их.

Раствор на основе соды

Чтобы предотвратить развитие фитофторы на помидорах, можно обработать их семена раствором на основе соды. Для приготовления такой смеси вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Сода — одна чайная ложка

Горячая вода — один стакан

Оставьте семена томатов в теплом растворе на 12-14 часов, после этого промойте их под проточной водой и просушите.

Перекись водорода

Замочить семена помидоров, чтобы защитить их от этой болезни, можно также в 3% растворе перекиси водорода. Для этого разбавьте препарат двумя частями воды и оставьте в этом растворе семена на время от трех до 12 часов. После этого промойте семена и высушите.

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