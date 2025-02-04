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Чим засіяти город після помідорів для майбутнього врожаю

4 лютого 2025 01:12
Христина Кучугурна - Редактор
Що посіяти після помідорів на городі — сидерат, який покращить ґрунт
Врожай стиглих помідорів на кущах на городі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Всі дачники знають, що у процесі вирощування овочів на городі, зокрема, і помідорів, ґрунт стає виснажливим, тому його необхідно відновлювати після збору врожаю. Дізнайтеся, що краще посіяти там, де у вас росли томати, щоб покращити стан ґрунту на наступний рік.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Дачники, які вирощують на своєму городі помідори, завжди хочуть отримати стиглі та соковиті плоди не тільки для споживання у свіжому вигляді, а й для зимових заготовок. А тому необхідно дбати про них не тільки під час вирощування, а й навіть після закінчення періоду збору врожаю.

Помидоры
Врожай стиглих помідорів на городі. Фото: Decorexpro

Зазвичай на посадку помідорів дачники виділяють велику ділянку, тому після збору врожаю вони намагаються покращити структуру ґрунту, щоб наступного року зібрати багато смачних плодів. Це можна зробити за допомогою деяких рослин, а ось яких саме, читайте нижче.

Що варто посіяти на грядках після помідорів

Для покращення якості ґрунту на городі після збору врожаю помідорів необхідно посіяти сидерати. Вони не тільки покращать структуру землі після цих рослин, а й наділять її всіма необхідними корисними елементами.

Який сидерат відновить землю на городі після помідорів

Йдеться про білу квасолю, яку всі досвідчені дачники вважають гарним сидератом для городу. Справа в тому, що ця бобова культура не тільки відновлює ґрунт, а й знезаражує землю. Посіявши білу квасолю після помідорів, ви не тільки швидко зберете паростки, а й зробите майбутній врожай щедрим.

Фасоль
Врожай квасолі на городі. Фото: Pinterest

Тому не зволікайте і починайте сіяти цю бобову культуру на ділянці, де у вас росли томати. 

Нагадаємо, ми писали про те, в чому варто замочити насіння помідорів перед посадкою. 

Раніше ми розповідали про те, чому помідори з огірками не зав’язуються і як врятувати врожай овочів. 

Також ми повідомляли про те, що не можна садити біля помідорів на городі.

овочі поради город помідори квасоля сидерат

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