Что посеять после помидоров на огороде — сидерат, который улучшит почву

Урожай спелых помидоров на кустах на огороде. Фото: Pinterest

Все дачники знают, что в процессе выращивания овощей на огороде, в частности, и помидоров, почва становится истощенной, поэтому ее необходимо восстанавливать после сбора урожая. Узнайте, что лучше посеять там, где у вас росли томаты, чтобы улучшить состояние почвы на следующий год.

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Дачники, которые выращивают на своем огороде помидоры, всегда хотят получить спелые и сочные плоды не только для потребления в свежем виде, но и для зимних заготовок. А потому необходимо заботиться о них не только во время выращивания, но и даже после окончания периода сбора урожая.

Урожай спелых помидоров на огороде. Фото: Decorexpro

Обычно на посадку помидоров дачники выделяют большой участок, поэтому после сбора урожая они стараются улучшить структуру почвы, чтобы на следующий год собрать много вкусных плодов. Это можно сделать с помощью некоторых растений, а вот каких именно, читайте ниже.

Что стоит посеять на грядках после помидоров

Для улучшения качества почвы на огороде после сбора урожая помидоров необходимо посеять сидераты. Они не только улучшат структуру земли после этих растений, но и наделят ее всеми необходимыми полезными элементами.

Какой сидерат восстановит землю на огороде после помидоров

Речь идет о белой фасоли, которую все опытные дачники считают хорошим сидератом для огорода. Дело в том, что эта бобовая культура не только восстанавливает почву, но и обеззараживает землю. Посеяв белую фасоль после помидоров, вы не только быстро соберете ростки, но и сделаете будущий урожай щедрым.

Урожай фасоли на огороде. Фото: Pinterest

Поэтому не медлите и начинайте сеять эту бобовую культуру на участке, где у вас росли томаты.

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