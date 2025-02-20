Як правильно вибрати насіння огірків, щоб отримати великий врожай — поради городникам

Врожай огірків з якісного насіння. Колаж: Новини.LIVE

Огірок — один із найпопулярніших овочів в Україні, який вирощують як у відкритому ґрунті, так і в теплицях, парниках чи навіть на балконах. На сьогодні є величезний вибір сортів та гібридів, що відрізняються розміром, кольором, способом запилення і навіть призначенням. Але як з усього цього різноманіття обрати той посівний матеріал, який подарує бажаний врожай?

У нашій статті ви дізнаєтеся основні різновиди огірків, їхні характеристики та ключові фактори, які слід враховувати при виборі насіння.

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Які є основні сорти огірків за довжиною

Залежно від розміру плоду огірки поділяють на кілька категорій:

Пікулі (до 5 см) — мініатюрні плоди, які найчастіше використовують для приготування маринованих закусок, консервації та салатів. Вони мають щільну текстуру та мінімальну кількість насіння. Корнішони (до 10 см) — універсальні огірки, які можна вживати свіжими або використовувати для засолювання та маринування. Вони мають щільний м'якуш без пустот. Середньоплідні огірки (до 15 см) — чудовий вибір для вживання у свіжому вигляді. На початковій стадії дозрівання вони схожі на корнішони, тому їх також можна використовувати для консервації. Довгоплідні огірки (до 30 см) — їх ще називають "китайськими". Вони мають тонку шкірку та ніжний м'якуш, тому найкраще підходять для приготування салатів.

За типом поверхні огірки бувають горбчастими та гладкими. Перші додатково покриті шипами різних розмірів. Горбчасті найчастіше використовуються для маринування та соління. А от гладкі огірки більш придатні для салатів.

Великий врожай огірків. Фото: shutterstock.com

Як правильно вибрати насіння огірків

Перед покупкою насіння чи розсади варто звернути увагу на такі критерії:

1. Призначення

Визначтеся, як ви хочете використовувати огірки — їсти свіжими, додавати до салатів та закусок або робити консервацію, засолювання, маринування.

2. Метод вирощування

Деякі сорти призначені для теплиць, інші добре ростуть у відкритому ґрунті або навіть у контейнерах на балконі.

3. Тип запилення

Огірки бувають партенокарпічні (самозапильні, не потребують комах) і бджолозапильні (краще ростуть у відкритому ґрунті, де є доступ до природного запилення).

4. Термін дозрівання

ранньостиглі (30-40 днів);

середньостиглі (45-55 днів);

пізньостиглі (понад 55 днів).

5. Врожайність та умови догляду

Деякі сорти потребують інтенсивного догляду, підживлення та регулярного поливу, а інші — більш невибагливі. Тож, важливо оцінювати рівень складності вирощування перед покупкою насіння.

Раніше ми писали, який ранній сорт огірків порадує шаленим врожаєм вже наприкінці травня.

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