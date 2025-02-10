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В чому замочити насіння перед розсадою — корисні поради дачникам

10 лютого 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Як підготувати насіння до посіву на розсаду — в чому замочити, поради дачникам
Людина, яка тримає насіння біля розсади. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Перш ніж сіяти будь-яке насіння на розсаду, його необхідно замочити, але для цього варто знати, як можна досягти гарних результатів. Дачники з досвідом розповідають, в чому варто замочити насіння, щоб покращити їхню схожість і захистити рослини від хвороб у майбутньому.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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В чому варто замочувати насіння перед посівом на розсаду 

Деревний попіл

До складу цього добрива входить багато корисних мікроелементів, вітамінів та азоту, які гарно впливають на ріст і розвиток розсади. Для приготування суміші візьміть:

  • деревний попіл — дві столові ложки;
  • воду — 1 літр;
  • сито або марлю.

Змішайте ці інгредієнти та залиште в такому стані на щонайменше два-три дні, щоб ця суміш настоялася. Після цього процідіть розчин через сито або марлю і замочіть в ньому насіння, залишивши на одну ніч.

Семена
Підготовка насіння до посіву. Фото: Decorexpro

Сік алое

Сік алое має антисептичні властивості, які допомагають знезаражувати насіння від бактерій і стимулювати їхнє проростання. Для приготування розчину візьміть:

  • трирічне листя алое;
  • марлю або дрібне сито;
  • глибоку місткість.

Загорніть листя рослини у марлю і покладіть на нижню полицю холодильника, залишивши на ній на п’ять-сім днів. Після цього вичавіть з листя сік у глибоку місткість, процідіть через дрібне сито або марлю і залиште в ньому насіння на одну добу.

Перекис водню

Цей простий аптечний препарат знезаражує насіння, прискорює його проростання, покращує схожість і знищує бактерії з грибками. Для приготування розчину візьміть:

  • перекис водню — 100 мілілітрів;
  • воду — 1 літр.

Просто змішайте ці інгредієнти, замочіть насіння в суміші на 30 хвилин, висушіть на батареї або під прямими променями сонця, і вуаля — насіння готове до посіву.

Замачивание семян
Процес замочування насіння перед посівом. Фото: Decorexpro

Марганцівка

Цей препарат знезаражує насіння, покращує їхню схожість, а також є профілактикою бактеріальних і грибкових хвороб. Для приготування суміші візьміть:

  • марганцівку — 3 г;
  • воду — одну склянку або 250 мілілітрів.

Змішайте ці інгредієнти, опустіть туди насіння капусти, баклажанів і перцю на 20 хвилин, а насіння редьки, кукурудзи, помідорів, гороху і квасолі — на 45 хвилин.

Мед 

Мед стимулює проростання насіння, покращує їхню схожість і зміцнює здоров’я рослин. Для приготування суміші візьміть:

  • мед — 1 чайну ложку;
  • теплу воду, температура якої не перевищує 25-30 градусів — 1 літр.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно вибирати насіння на розсаду для гарного врожаю.  

Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно відновити прострочене насіння. 

Також ми повідомляли про те, як можна проростити насіння в домашніх умовах.

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09:40 Які документи підтверджують право власності на нерухомість

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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