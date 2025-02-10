Как подготовить семена к посеву на рассаду — в чем замочить, советы дачникам

Человек, который держит семена возле рассады. Фото: Freepik

Прежде, чем сеять любые семена на рассаду, их необходимо замочить, но для этого стоит знать, как можно достичь хороших результатов. Дачники с опытом рассказывают, в чем стоит замочить семена, чтобы улучшить их всхожесть и защитить растения от болезней в будущем.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Древесная зола

В состав этого удобрения входит много полезных микроэлементов, витаминов и азота, которые хорошо влияют на рост и развитие рассады. Для приготовления смеси возьмите:

древесную золу — 2 столовые ложки;

воду — 1 литр;

сито или марлю.

Смешайте эти ингредиенты и оставьте в таком состоянии на, как минимум, два-три дня, чтобы эта смесь настоялась. После этого процедите раствор через сито или марлю и замочите в нем семена, оставив на одну ночь.

Подготовка семян к посеву. Фото: Decorexpro

Сок алоэ

Сок алоэ обладает антисептическими свойствами, которые помогают обеззараживать семена от бактерий и стимулировать их прорастание. Для приготовления раствора возьмите:

трехлетние листья алоэ;

марлю или мелкое сито;

глубокую емкость.

Заверните листья растения в марлю и положите на нижнюю полку холодильника, оставив на ней на пять-семь дней. После этого выжмите из листьев сок в глубокую емкость, процедите через мелкое сито или марлю и оставьте в нем семена на одни сутки.

Перекись водорода

Этот простой аптечный препарат обеззараживает семена, ускоряет их прорастание, улучшает всхожесть и уничтожает бактерии с грибками. Для приготовления раствора возьмите:

перекись водорода — 100 миллилитров;

воду — 1 литр.

Просто смешайте эти ингредиенты, замочите семена в смеси на 30 минут, высушите на батарее или под прямыми лучами солнца, и вуаля — семена готовы к посеву.

Процесс замачивания семян перед посевом. Фото: Decorexpro

Марганцовка

Этот препарат обеззараживает семена, улучшает их всхожесть, а также является профилактикой бактериальных и грибковых болезней. Для приготовления смеси возьмите:

марганцовку — 3 грамма;

воду — один стакан или 250 миллилитров.

Смешайте эти ингредиенты, опустите туда семена капусты, баклажанов и перца на 20 минут, а семена редьки, кукурузы, помидоров, гороха и фасоли — на 45 минут.

Мед

Мед стимулирует прорастание семян, улучшает их всхожесть и укрепляет здоровье растений. Для приготовления смеси возьмите:

мед — 1 чайную ложку;

Теплую воду, температура которой не превышает 25-30 градусов — 1 литр.

Напомним, мы писали о том, как правильно выбирать семена на рассаду для хорошего урожая.

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