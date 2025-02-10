Как подготовить семена к посеву на рассаду — в чем замочить, советы дачникам

В чем замочить семена перед рассадой — полезные советы дачникам
Прежде, чем сеять любые семена на рассаду, их необходимо замочить, но для этого стоит знать, как можно достичь хороших результатов. Дачники с опытом рассказывают, в чем стоит замочить семена, чтобы улучшить их всхожесть и защитить растения от болезней в будущем.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
В чем стоит замачивать семена перед посевом на рассаду
Древесная зола
В состав этого удобрения входит много полезных микроэлементов, витаминов и азота, которые хорошо влияют на рост и развитие рассады. Для приготовления смеси возьмите:
- древесную золу — 2 столовые ложки;
- воду — 1 литр;
- сито или марлю.
Смешайте эти ингредиенты и оставьте в таком состоянии на, как минимум, два-три дня, чтобы эта смесь настоялась. После этого процедите раствор через сито или марлю и замочите в нем семена, оставив на одну ночь.
Сок алоэ
Сок алоэ обладает антисептическими свойствами, которые помогают обеззараживать семена от бактерий и стимулировать их прорастание. Для приготовления раствора возьмите:
- трехлетние листья алоэ;
- марлю или мелкое сито;
- глубокую емкость.
Заверните листья растения в марлю и положите на нижнюю полку холодильника, оставив на ней на пять-семь дней. После этого выжмите из листьев сок в глубокую емкость, процедите через мелкое сито или марлю и оставьте в нем семена на одни сутки.
Перекись водорода
Этот простой аптечный препарат обеззараживает семена, ускоряет их прорастание, улучшает всхожесть и уничтожает бактерии с грибками. Для приготовления раствора возьмите:
- перекись водорода — 100 миллилитров;
- воду — 1 литр.
Просто смешайте эти ингредиенты, замочите семена в смеси на 30 минут, высушите на батарее или под прямыми лучами солнца, и вуаля — семена готовы к посеву.
Марганцовка
Этот препарат обеззараживает семена, улучшает их всхожесть, а также является профилактикой бактериальных и грибковых болезней. Для приготовления смеси возьмите:
- марганцовку — 3 грамма;
- воду — один стакан или 250 миллилитров.
Смешайте эти ингредиенты, опустите туда семена капусты, баклажанов и перца на 20 минут, а семена редьки, кукурузы, помидоров, гороха и фасоли — на 45 минут.
Мед
Мед стимулирует прорастание семян, улучшает их всхожесть и укрепляет здоровье растений. Для приготовления смеси возьмите:
- мед — 1 чайную ложку;
- Теплую воду, температура которой не превышает 25-30 градусов — 1 литр.
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