Як правильно підготувати насіння перцю і помідорів на розсаду — поради дачникам

Людина, яка сіє насіння на розсаду. Фото: Decorexpro

Перш, ніж сіяти розсаду перцю і помідорів, необхідно правильно підготувати їхнє насіння, але робити це краще за місяць до посіву. Досвідчені дачники пояснили, як треба підготувати насіння цих популярних овочів до посадки.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Своєчасна підготовка насіння — це важливий крок до гарної розсади, а потім — до великого врожаю на городі. Тому починати треба вже зараз, щоб перець з помідорами встигли своєчасно потрапити у відкритий ґрунт. Але щоб не припуститися помилки, дізнайтеся, як правильно підготувати це насіння.

Солодкий перець і помідори. Фото: колаж Новини.LIVE

Як потрібно готувати насіння томатів і перцю до посіву розсади

Найголовніше — знезаразити матеріал для посіву, адже велика кількість збудників захворювань овочів, зокрема, патогенні грибки, починають поширюватися саме з насіння. Але не обов’язково витрачати купу грошей на знезараження посівного матеріалу, адже можна скористатися дешевими аптечними препаратами.

Йдеться про хлоргексидин або звичайну марганцівку, які допоможуть знезаразити насіння перцю і помідорів.

Насіння перцю і помідорів. Фото: колаж Новини.LIVE

Як знезаразити насіння перцю і помідорів хлоргексидином

Якщо ви обираєте хлоргексидин, просто залийте ним насіння перцю і помідорів і залиште в такому стані на п’ять хвилин. Потім протріть насіння овочів звичайною марлею і викладіть його в сухе місце, залишивши на зберігання.

Як знезаразити насіння перцю і помідорів марганцівкою

Якщо ви користуєтеся марганцівкою, для приготування розчину вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Марганцівка — 0,5 чайної ложки

Тепла вода — одна склянка

Змішайте аптечний препарат з водою і покладіть туди насіння овочів на п’ять хвилин. Після цього також просушіть посівний матеріал марлею і покладіть на зберігання до тих пір, поки ви не почнете сіяти овочі на розсаду.

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